Mersin Taşucu'nda engellileri yelkencilerle buluşturan etkinlik 6. kez düzenlendi - Son Dakika
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Mersin Taşucu'nda engellileri yelkencilerle buluşturan etkinlik 6. kez düzenlendi

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Mersin Taşucu\'nda engellileri yelkencilerle buluşturan etkinlik 6. kez düzenlendi
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Rosatom destekli 'Ruhun Yelkenleri' etkinliği, Mersin Silifke'deki Taşucu Sahili'nde 6. kez gerçekleştirildi. Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Kazakistan ve diğer ülkelerden katılımcıların yer aldığı programda atölye, interaktif etkinlik ve oyunlar düzenlendi.

Mersin'de, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un desteğiyle yürütülen uluslararası "Ruhun Yelkenleri" projesi kapsamında, farklı fiziksel imkanlara ve yaşam deneyimlerine sahip katılımcıların yer aldığı yelken yarışı yapıldı.

Rusya Beyaz Baston Derneği tarafından hayata geçirilen proje kapsamında organize edilen "Ruhun Yelkenleri" adlı etkinlik, Taşucu Sahili'nde gerçekleştirildi.

Programa, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Letonya, Avusturya, Almanya, İran ve Mısır'dan yelkenciler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, yerel sanatçılar ve engelli bireyler katıldı.

Bu yıl "Ruhun Yelkenleri Ekstrabilite Hareketi - Devam Etmeyi Seçiyoruz" temasıyla düzenlenen organizasyonda, yelken yarışının yanı sıra karşılıklı anlayış, güven ve işbirliğini geliştirmeye yönelik atölye çalışmaları, interaktif etkinlikler ve oyunlar yer aldı.

Programa katılan Silifke Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Kökten, "Ruhun Yelkenleri" projesinin fikir öncüsü Oleg Kolpashchikov ile gözleri kapalı yürümeye çalıştı.

Silifke Belediye Başkan Vekili Kökten, gazetecilere, engellilerin etkinlikte seslerini duyurma fırsatı bulduğunu söyledi.

Engellilerin sosyal yaşama entegresine değinen Kökten, "Aslında en büyük engelli biziz çünkü onlarla hayatlarımızı eşitleyemiyoruz. Biz onlara fırsat vermiyoruz. Biz onlara bu fırsatı vereceğiz ki tüm sosyal hayatlarında eşitliği sağladığımız noktada esas engelimiz ortadan kalkacak." dedi.

Rusya Beyaz Baston Derneği Başkanı da olan Kolpashchikov ise Silifke ilçesinde organizasyonun 6.'sını düzenlediklerini belirterek, eksitabilite uygulamalarını geliştirmeye çalışan bir toplukluk kurmaya devam ettiklerini ifade etti.

"Empati yapılmasını sağladık"

Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Tarsus Engellilik Platformu Başkanı Dursun Arslan da projenin, engelli bireylerin içindeki gücü ortaya çıkardığını vurguladı.

Projenin dünyada özel bir yere sahip olduğunu anlatan Arslan, şunları kaydetti:

"Amacımız, engelli bireylerin içindeki ekstra gücü ortaya çıkararak, onları engelli olmayan bireylerle bir araya getirmek. Esktra gücünü ortaya çıkarmış örnek engellileri de vatandaşla buluşturuyoruz. Dünyanın değişik ülkelerinden gelen engelli arkadaşlarımız burada konserler verdi, farkındalık çalışmaları yaptı. Hem engelli ve engeli olamayan bireyleri bir araya getirdik hem de empati yapılmasını sağladık."

Kaynak: AA
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