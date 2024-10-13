Mersinspor, Aliağa'yı 67-57 Yendi - Son Dakika
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Mersinspor, Aliağa'yı 67-57 Yendi

Mersinspor, Aliağa\'yı 67-57 Yendi

Mersinspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor'u 67-57 mağlup etti.

13.10.2024 20:47
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Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Emin Moğulkoç, Musa Kazım Çetin, Uğur Akyıldız

Mersinspor: Olaseni 15, Cobbs 10, Pineiro 9, Berkay Sinirlioğlu 4, Cruz 4, Emre Tanışan 2, Kartal Özmızrak 5, Simmons 12, Kairys 4, Canberk Kuş 2, Tevfik Akdamar

Aliağa Petkimspor: Russel 15, Williams 12, Tyree 6, Troy Selim Şav 10, Aldrigde 3, Van Beck 7, Wright, Murat Kuntker, Yavuz Gültekin 2, Karahan Tuan Efeoğlu, Salinas 2

1. Periyot: 14-16

Devre: 37-28

3. Periyot: 53- 42

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Mersinspor, sahasında Aliağa Petkimspor'u 67-57 yendi.

Kaynak: AA

Basketbol, Sigorta, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mersinspor, Aliağa'yı 67-57 Yendi - Son Dakika

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