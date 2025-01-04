Mersinspor Deplasmanda Galip - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mersinspor Deplasmanda Galip

Mersinspor Deplasmanda Galip

Mersinspor, Bursaspor Yörsan'ı 97-85 yenerek Türkiye Basketbol Ligi'nde önemli bir galibiyet aldı.

04.01.2025 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Zafer Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Ahmet Tatlıcı

Bursaspor Yörsan: Michineau 12, Sarper David Mutaf 2, Pipes 2, Grantham 11, Gavrilovic 7, Brown 9, Ömer Utku Al 11, Berkay Candan 12, Sharma 19, Mete Paçacı

Mersinspor: Cobbs 20, Emre Tanışan 8, Cruz 27, Kairys 6, Canberk Kuş 8, Olaseni 19, Pineiro 7, Kartal Özmızrak 2, Simmons

1. Periyot: 17-25

Devre: 37-54

3. Periyot: 57-76

5 faulle çıkan: 35.50 Grantham (Bursaspor Yörsan

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta maçında Mersinspor, deplasmanda Bursaspor Yörsan'ı 97-85 yendi.

Kaynak: AA

Bursaspor, Basketbol, Sigorta, Türkiye, Güncel, Yörsan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mersinspor Deplasmanda Galip - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:54 Vedat Milor, Kent Lokantası’nda yediği yemeği değerlendirdi Vedat Milor, Kent Lokantası'nda yediği yemeği değerlendirdi
19:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’yi şu andaki hale getirdik Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'yi şu andaki hale getirdik
19:20 Kassam Tugayları, Gazze’deki İsrailli esirin son sözlerini yayınladı Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrailli esirin son sözlerini yayınladı
18:33 Nevzat Bahtiyar’ın avukatı: Narin cinsellik içeren bir eylem nedeniyle öldürüldü Nevzat Bahtiyar'ın avukatı: Narin cinsellik içeren bir eylem nedeniyle öldürüldü
18:12 Ferdi Tayfur, son yolculuğuna uğurlandı Ferdi Tayfur, son yolculuğuna uğurlandı
01:47 New York Mahkemesi Yargıcı, ’Sus payı’ davasında Trump’a vereceği cezayı açıkladı New York Mahkemesi Yargıcı, 'Sus payı' davasında Trump'a vereceği cezayı açıkladı
01:24 25 gün önce cezaevinden tahliye edilen adama evinin önünde silahlı saldırı 25 gün önce cezaevinden tahliye edilen adama evinin önünde silahlı saldırı
01:18 Bursa’da iddia oynayan eşini döven kadın sosyal medyada gündem oldu Bursa'da iddia oynayan eşini döven kadın sosyal medyada gündem oldu
00:56 CHP’li Salıcı’dan parti yönetimine sert eleştiriler: Oy kaybımız yüzde 7-8 belki 10 puan CHP'li Salıcı'dan parti yönetimine sert eleştiriler: Oy kaybımız yüzde 7-8 belki 10 puan
00:47 Ahmet Davutoğlu, partisinden istifa eden Nedim Yamalı için ’Siyasi ahlakı anlatamamışız’ dedi Ahmet Davutoğlu, partisinden istifa eden Nedim Yamalı için 'Siyasi ahlakı anlatamamışız' dedi
00:20 Merkez Bankası, yabancı para kredilerinde aylık büyüme sınırı yüzde 1’e indirdi Merkez Bankası, yabancı para kredilerinde aylık büyüme sınırı yüzde 1'e indirdi
23:57 Tesla’nın Cybertruck’ı Türkiye’de ilk kez Trabzon sokaklarında görüldü Tesla'nın Cybertruck'ı Türkiye'de ilk kez Trabzon sokaklarında görüldü
23:37 Dünya bu görüntüyü konuşuyor: Kenya’da bir köye gökyüzünden devasa bir uzay enkazı düştü Dünya bu görüntüyü konuşuyor: Kenya'da bir köye gökyüzünden devasa bir uzay enkazı düştü
23:31 ABD Temsilciler Meclisi’nde seçimi Trump’ın desteklediği aday kazandı ABD Temsilciler Meclisi'nde seçimi Trump'ın desteklediği aday kazandı
23:28 Kocaelispor-Iğdır FK maçında olay çıktı: Bir polis memuru yaralandı, 7 kişi gözaltına aldı Kocaelispor-Iğdır FK maçında olay çıktı: Bir polis memuru yaralandı, 7 kişi gözaltına aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 21:07:58. #1.13#
SON DAKİKA: Mersinspor Deplasmanda Galip - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.