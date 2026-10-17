Mert Hakan Yandaş 568 gün sonra geri döndü, tribünler o sesle inledi - Son Dakika
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Mert Hakan Yandaş 568 gün sonra geri döndü, tribünler o sesle inledi

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Mert Hakan Yandaş 568 gün sonra geri döndü, tribünler o sesle inledi
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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, 568 gün sonra sarı-lacivertli formayla resmi bir maça çıktı. Mert Hakan'ın oyuna girdiği anlarda Fenerbahçe tribünlerinden, ''Oley oley Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'nin çocuğu Mert Hakan Yandaş!'' sesleri yükseldi.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Alanyaspor müsabakasıyla birlikte 568 gün sonra formasına kavuştu. 

6 AY MEN CEZASI ALDI

Yaşadığı sakatlıklar sonrası hakkında çıkarılan soruşturma kapsamında bir süre hapis yatan Mert Hakan Yandaş, geçtiğimiz sezon ise Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) 6 ay men cezası aldı.

Mert Hakan Yandaş 568 gün sonra geri döndü, tribünler o sesle inledi

SAHALARA GERİ DÖNDÜ

Geçtiğimiz günlerde cezası tamamlanan Mert Hakan Yandaş, Alanyaspor maçında hasretini sonlandırdı. Teknik Direktör İsmail Kartal, 77. dakikada Mert Hakan'ı sahaya sürdü. Deneyimli oyuncunun oyuna girmesiyle tribünler alkışlarla destek verirken, ''Oley oley Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'nin çocuğu Mert Hakan Yandaş!'' tezahüratlarında bulunuldu. Deneyimli oyuncu için maç sonunda da adına tezahüratlar yapıldı.

Mert Hakan Yandaş 568 gün sonra geri döndü, tribünler o sesle inledi

SON MAÇI BODRUM FK'YE KARŞIYDI

Fenerbahçe formasıyla son olarak 28 Mart 2025'te Bodrum FK ile oynanan lig maçında mücadele eden Mert Hakan Yandaş, 568 gün sonra maça çıktı.

Mert Hakan Yandaş 568 gün sonra geri döndü, tribünler o sesle inledi
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    Yorumlar (8)

  • pusatalfa pusatalfa:
    Hoş geldin küfür ve holiganizm 11 3 Yanıtla
    fazicik fazicik:
    fener cocugu 0 0
  • aligs1981.ali aligs1981.ali:
    sezon sonu da yapı var diye ağlarlar 7 3 Yanıtla
  • Burhan Kıraç Burhan Kıraç:
    Fb li olmak guru verici 1 8 Yanıtla
  • ömer faal ömer faal:
    hakan reis tüyo versene bir sonraki maç için :-() 7 2 Yanıtla
  • kn9zjsbrqn kn9zjsbrqn:
    kepazelikkkk resmen 3 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Mert Hakan Yandaş 568 gün sonra geri döndü, tribünler o sesle inledi - Son Dakika
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