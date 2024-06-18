Mert Müldür: Konsantrasyonumuzu Portekiz maçına çevirdik - Son Dakika
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Spor

Mert Müldür: Konsantrasyonumuzu Portekiz maçına çevirdik

A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan'ı 3-1 mağlup ettiği maçın ardından Mert Müldür, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Müldür, takımın konsantrasyonunu Portekiz maçına çevirdiklerini söyledi. Ayrıca, maçta atılan güzel gollerin tadını çıkarmaları gerektiğini belirtti ve savunmada yaşanan aksaklıkların analiz edileceğini ifade etti.

18.06.2024 23:37
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda Gürcistan'ı 3-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nın oyuncularından Mert Müldür, konsantrasyonlarını Portekiz maçına çevirdiklerini söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Mert, ay-yıldızların ilk golünü atmasına ilişkin soruya, "Turnuvanın şu ana kadarki 'en güzel golü' ifadesini ben söylesem doğru olmaz, onu sizlere bırakıyorum. Benle Arda'nın golü gerçekten çok güzeldi. Kerem'in golü de gerçekten çok önemliydi, bizi rahatlattı. Tadını çıkarmamız lazım." diye konuştu.

Çok iyi bir maç oynadıklarını aktaran 25 yaşındaki oyuncu, şöyle devam etti:

"3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Maçtan sonra çok güzel eğlendik ama yarından itibaren tüm konsantrasyonumuzu Portekiz maçına çevirmemiz lazım. Çok mutluyum, ülkemiz adına ilk golü attığım için ama bundan daha önemlisi aldığımız 3 puan bizi çok mutlu etti. Bu bizim hedefimizdi. İlk maçımız en önemli maçımız diyorduk, onu da başardık. Güzel gollerimize devam ederek umarım sizleri sevindirebiliriz."

Mert, savunmada yaşanan aksaklıklara ilişkin ise "Yarın her şeyin analizini yapacağız. Özellikle bugün iyi olmayan şeylerin. Özellikle ilk golden sonra daha fazla konsantre olmalıyız. Taraftara destek için teşekkür ederiz, inanılmazlardı. Gelecek maçlarda da bu desteğin süreceğine inanıyorum. Çok mükemmel hissediyoruz iyi başladığımız için. Şimdi ikinci maça odaklanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bu maçtan dersler çıkarmaları gerektiğini anlatan Mert, "Çıkarmamız gereken çok ders var. Özellikle ilk golü attıktan sonraki oynadığımız 10-15 dakika konsantrasyon kaybı gibi bir durum oldu orada. Yarın onları sakin kafayla analiz edip dersimizi çıkarcağımızı düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Mert Müldür: Konsantrasyonumuzu Portekiz maçına çevirdik - Son Dakika

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