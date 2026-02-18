Mert Müldür: Takım Olmak En Önemlisi

FENERBAHÇE forması giyen Mert Müldür , "Bence en önemli şey takım olmak. Önemli maçlara çıktık ve zor deplasmanlara gittik. Takım içinde her şey yolunda gidince performansı etkiliyor. Önümüzdeki haftalarda da zor bir periyoda gireceğiz. İnşallah böyle devam ederiz" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında yarın saat 20.45'te İngiliz ekibi Nottingham Forest'ı konuk edecek. Bu mücadele öncesinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe forması giyen Mert Müldür, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Forma giymediği zamanlarda da kendisini her zaman hazır tuttuğunu belirten Mert Müldür, "Ben oynamadığım zamanlarda da kendimi hazır tuttum ve gelecek zamanı bekledim. Antrenmanlarda yüzde 100'ümü verdim. Şansımı bekledim. Bence en iyi yaptığım şey buydu. Şu an bu performansı gösterdiğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

'HOCAYLA İLETİŞİMİMİZ ÇOK İYİ'

Basın toplantısı öncesinde gerçekleşen antrenmanda teknik direktör Domenico Tedesco ile şakalaşmaları hakkında konuşan Mert, "Hoca her oyuncuyla şakalaşır. Oyuncularla iyi bir iletişimi var. Şakalaştık ama ne dediğini tam hatırlamıyorum. Hoca bize yardımcı olduğunu görüyoruz. Saha içi ve dışında her zaman motive etmeye çalışıyor. Hocayla iletişimimiz çok iyi" sözlerini sarf etti.

'TAKIM İÇİNDE HER ŞEY YOLUNDA GİDİNCE PERFORMANSI ETKİLİYOR'

Takım içindeki arkadaşlık iyi olduğunda performansın da arttığını aktaran 26 yaşındaki futbolcu, "Bence en önemli şey takım olmak. Önemli maçlara çıktık ve zor deplasmanlara gittik. Takım içinde her şey yolunda gidince performansı etkiliyor. Önümüzdeki haftalarda da zor bir periyoda gireceğiz. İnşallah böyle devam ederiz" dedi.

Mert Müldür, olumsuz sonuçlar alındığı dönemlerdeki eleştirilerin her zaman olduğunu söyledi. Mert,

"Takım zor bir dönemden geçerken ister istemez eleştiri oluyor. Bunlar futbolda normal şeyler. Bir oyuncuyu bu tarz şeyler etkilememeli. Biz de insanız ama etkiliyor. Böyle kenetlendiğimiz şekilde başarılı olacağımıza inanıyorum. Sezon sonuna kadar bu böyle devam ederse çok güzel şeyler yapacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

'ÇOK YOĞUN BİR SÜRECE GİRECEĞİZ'

Fenerbahçe'de 3 kupaya da aday olduklarını ve milli takımda da önemli maçlara çıkacaklarını belirten Mert Müldür, "Çok yoğun bir sürece gireceğiz. 3 kupaya da adayız. Milli takımda da çok önemli maçlara çıkacağız. Romanya ve sonraki maçımız var. Önemli ve zor bir döneme gireceğiz. Benim ve takımım için hayırlısı neyse o olsun" sözlerini kullandı.

Taraftarları soğuk havaya rağmen stadyuma beklediklerini dile getiren Mert Müldür, "Yarın hava çok soğuk ama taraftarımızı stada bekliyoruz. Umarım maçtan sonra her zamanki gibi mutlu şekilde stattan ayrılırız" dedi.

Fenerbahçe'deki en beğendiği oyuncunun sorulması üzerine Mert Müldür, "Alex tabii ki" diyerek sözlerini noktaladı.