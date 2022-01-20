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Mert Yılmaz: "Bursaspor taraftarına aşık oldum" - Son Dakika

Mert Yılmaz: "Bursaspor taraftarına aşık oldum"

20.01.2022 16:58
Mert Yılmaz: "Bursaspor taraftarına aşık oldum"

Bursaspor'un genç futbolcusu Mert Yılmaz, geri kalan tüm maçları kazanmak istediklerini belirterek, "Defansta iyi durup maç maç bakıp kazanmak istiyoruz.

Bursaspor'un genç futbolcusu Mert Yılmaz, geri kalan tüm maçları kazanmak istediklerini belirterek, "Defansta iyi durup maç maç bakıp kazanmak istiyoruz. En üst seviyeye çıkmak istiyoruz. Ben Bursaspor'u çok seviyorum. Taraftarına ve stadına aşık oldum. Çok güzel bir şehir" dedi.

Bursasporlu futbolcu Mert Yılmaz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleşen basın toplantısında genç oyuncu, bundan sonraki tüm maçları kazanmak istediklerini söyledi. Mert Yılmaz, "Benim için iyi bir süreç. İyi bir takım olduk. Yeni süreçte daha disiplinli olduk. Daha konsantreli antrenman yapıyoruz. Şimdi toparladık. Erzurumspor'a karşı iyi futbol oynadık. Maalesef gol eksikti. Böyle giderse iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

"Hedefimiz yüzde 100 kazanmak"

Antalyaspor'da da beraber çalıştığı Tamer Tuna ile ilgili konuşan genç futbolcu, "Tamer Tuna ile iyi bir ilişkim var. Tamer Hoca ile hep iyi anlaşıyorduk. Ekibi de çok iyi. Şimdi önümüzde Eyüpspor maçı var. Eyüpspor'u iyi analiz yapıyoruz ama daha çok kendimize bakıyoruz. Kendimize baktığımız zaman daha iyi oynuyoruz. Onlar da güçlü takım ama hedefimiz yüzde 100 kazanmak" ifadelerini kullandı.

"Bursaspor'u çok seviyorum"

"Ligde istediği konumda olmayan bir Bursaspor var. Bunun nedeni nedir?" sorusuna Mert Yılmaz şu cevabı verdi:

"Olumsuz şeylerle uğraştık bazen. Artık onları kafamızdan çıkarttık. Yeni teknik ekiple iyi yerlere geleceğiz. Buna inanıyorum. Düşünmek bile istemiyorum. Artık hedefimiz gelecek tüm maçları kazanmak. Defansta iyi durup maç maç bakıp kazanmak istiyoruz. En üst seviyeye çıkmak istiyoruz. Ben Bursaspor'u çok seviyorum. Taraftarına ve stadına aşık oldum. Çok güzel bir şehir. Herkes çok iyi insan. Ben sadece Bursaspor'u düşünüyorum."

"Play-Off neden olmasın?"

Mert Yılmaz, "Yaşanan kaoslar sizi etkiliyor mu?" sorusuna karşı ise, "Bursaspor'da yaşanan kaoslardan ilk başta etkilendik. Çünkü tecrübem yoktu böyle durumlarda. Şu anda daha iyiyiz. Şu an kaos olsa bile hiç kafamıza takmayacağız. Tamer Hoca'yla beklenen başarı sağlanacak" cevabını verdi.

Bayern Münih ve Leipzig'in alt yaş kategorilerinde yer alan Mert, "Genelde Almanya'da disiplin ve bilim olarak daha tecrübeliler. Ama Bursaspor'un altyapısı gibisi yok. Çok iyi. Çıkan oyunculardan da belli oluyor. Türkiye'nin başaramayacağı hiçbir şey yok" dedi.

23 yaşındaki futbolcu son olarak, "Taraftarımız bize inansın. Biz yüzde 100'ümüzü veriyoruz. Yapacağız bu işi. Bu ekiple gidersek, Play-Off neden olmasın" ifadelerini kullandı. - BURSA

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Mert Yılmaz, Bursaspor, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mert Yılmaz: 'Bursaspor taraftarına aşık oldum' - Son Dakika Spor


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