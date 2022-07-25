Merve Mermer, 2022 Dirft Şampiyonu oldu - Son Dakika
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Merve Mermer, 2022 Dirft Şampiyonu oldu

25.07.2022 11:53
Merve Mermer, 2022 Dirft Şampiyonu oldu

Elazığlı ralli pilotu Merve Mermer, 2022 drift şampiyonu olduTürkiye'nin 2 kadın rallicisinden biri olan Elazığlı Merve Mermer, Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali'nde tüm rakiplerini geride bırakarak birinci oldu.

Elazığlı ralli pilotu Merve Mermer, 2022 drift şampiyonu oldu

Türkiye'nin 2 kadın rallicisinden biri olan Elazığlı Merve Mermer, Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali'nde tüm rakiplerini geride bırakarak birinci oldu. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından ulusal statüde düzenlenen Türkiye Drift Şampiyonası'nın 2022 yılı sezon finali, İzmir Ülkü Park Yarış Pisti'nde gerçekleştirildi. Birbirinden ünlü yarışçıların mücadeleleri, seyircilere heyecan dolu anlar yaşattı. Şampiyon olan Mermer, Kanada'da düzenlenecek olan Dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek. - ELAZIĞ

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Prof. Dr. İbrahim Öztek, 9'uncu dan derecesini aldı Prof. Dr. İbrahim Öztek, 9'uncu dan derecesini aldı
Kaynak: İHA

Redbull, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Merve Mermer, 2022 Dirft Şampiyonu oldu - Son Dakika

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