Merve Nur Öztürk OSB Teknik Koleji'nde - Son Dakika
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Merve Nur Öztürk OSB Teknik Koleji'nde

08.05.2022 12:46
Merve Nur Öztürk OSB Teknik Koleji'nde

CeraStyle OSB Teknik Koleji Gençlik, Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan smaçör Merve Nur Öztürk'ü kadrosuna kattı.

CeraStyle OSB Teknik Koleji Gençlik, Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan smaçör Merve Nur Öztürk'ü kadrosuna kattı.

SigortaShop Kadınlar 1. Lig ekiplerinden CeraStyle OSB Teknik Koleji Gençlik yeni sezon öncesi transferlerini sürdürüyor. Turuncu siyahlılar dış transferde Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen smaçör Merve Nur Öztürk ile her konuda anlaşarak kadrosuna dahil etti. 2000 doğumlu oyuncu yeni sezon çifte lisans ile oynayacak. CeraStyle OSB Teknik Koleji Gençlikspor Kulübünden yapılan açıklamada; "Hoş geldin Merve Nur Öztürk. Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen smaçör Merve Nur Öztürk, bu sezon çifte lisansla ailemize katıldı. Aydın Büyükşehir Belediyespor'a transfer için teşekkür ederiz" denildi. - KAYSERİ

Merve Nur Öztürk OSB Teknik Koleji'nde
Merve Nur Öztürk OSB Teknik Koleji'nde
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Büyükşehir Belediyespor, Nur Öztürk, Aydın, OSB, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Merve Nur Öztürk OSB Teknik Koleji'nde - Son Dakika


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