Meryem Boz Spor Akademi'den yeni bir farkındalık hareketi - Son Dakika
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Meryem Boz Spor Akademi'den yeni bir farkındalık hareketi

12.04.2022 11:34
Meryem Boz Spor Akademi'den yeni bir farkındalık hareketi

VakıfBank'ın başarılı milli voleybolcusu Meryem Boz tarafından kurulan "Meryem Boz Spor Akademi", bünyesinde gerçekleştirdiği farkındalık hareketlerine bir yenisini "Kars Can Dostları" Derneği üyeleri ile beraber gerçekleştirecek.

VakıfBank'ın başarılı milli voleybolcusu Meryem Boz tarafından kurulan "Meryem Boz Spor Akademi", bünyesinde gerçekleştirdiği farkındalık hareketlerine bir yenisini "Kars Can Dostları" Derneği üyeleri ile beraber gerçekleştirecek.

Milli voleybolcu tarafından kurulan Meryem Boz Spor Akademi, kız çocuklarının spor aracılığı ile sağlıklı ve geleceğe umutla bakan bireyler olması ve toplumda daha güçlü olarak yer almaları için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Akademi olarak yalnızca çocuklara voleybol eğitimi vermediklerini, aynı zamanda onların gelecekte hangi meslek grubunda olurlarsa olsunlar, öncelikle topluma yararlı birer birey, kadın - erkek eşitliğini ön planda tutan, ayakları yere sağlam basan ve özgüveni yüksek insanlar olmalarını amaçladıklarını belirten Meryem Boz, akademinin kurumsal yapısı içerisinde de yaptıkları farkındalık hareketleri ile bünyelerindeki sporculara örnek olmaya çalıştıklarını belirtti.Şimdiki projesini "Kars Can Dostları" derneği üyeleriyle gerçekleştireceğini dile getiren Boz, sokak hayvanlarının bakım, yiyecek ve yaşam alanlarıyla ilgili çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Bugüne kadar saha antrenmanları haricinde, çocukların mental olarak gelişimi, sağlıklı beslenme önerileri hakkında projeler üreten akademi ayrıca Dünya Hayvanları Koruma Günü, 43'üncü İstanbul Maratonu Sanal Koşusu'nda Darüşşafakalı çocukların eğitimine destek, kadına yönelik şiddetin son bulması için çalışmalar, toplumda yer alan herkesin eşit olduğuna inanarak engelli bireylerin toplumdaki yeri ve down sendromlu çocuklara dikkat çekmek için farkındalık çalışmaları gerçekleştirdi.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Meryem Boz Spor Akademi'den yeni bir farkındalık hareketi - Son Dakika


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