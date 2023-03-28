Messi'nin devasa heykeli yapıldı! Arjantinli yıldız, kendisine hazırlanan sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadı

Belediye binası önünde kendini ve eşini ateşe verdi

Güney Amerika Futbol Federasyonu Conmebol, Arjantin takımına ödül verildi. Tüm takımın katıldığı gecede Lionel Messi için yapılan heykel tanıtıldı. Arjantinli star heykelin açılış anını merak içinde izledi.

"FUTBOLUN ASASI" TAKDİM EDİLDİ

Conmebol Başkanı Alejandro Gomez, Lionel Messi'ye 'Futbol'un Asası'nı verdi. Gomez, "Güney Amerika adına, bugün size dünya futbolunun liderliğini ve komutasını veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"NE KADAR DEVAM EDECEĞİMİ BİLMİYORUM"

Heykel ve asa için teşekkür eden Messi, "Hayattaki en güzel şey futbol. Ne kadar devam edeceğimi bilmesem de kalan zamanımın tadını çıkartacağım" dedi.