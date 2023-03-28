Güney Amerika Futbol Federasyonu Conmebol, Arjantin takımına ödül verildi. Tüm takımın katıldığı gecede Lionel Messi için yapılan heykel tanıtıldı. Arjantinli star heykelin açılış anını merak içinde izledi.
Conmebol Başkanı Alejandro Gomez, Lionel Messi'ye 'Futbol'un Asası'nı verdi. Gomez, "Güney Amerika adına, bugün size dünya futbolunun liderliğini ve komutasını veriyoruz" ifadelerini kullandı.
Heykel ve asa için teşekkür eden Messi, "Hayattaki en güzel şey futbol. Ne kadar devam edeceğimi bilmesem de kalan zamanımın tadını çıkartacağım" dedi.
Son Dakika › Spor › Messi'nin devasa heykeli yapıldı! Arjantinli yıldız, kendisine hazırlanan sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadı - Son Dakika