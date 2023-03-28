Messi'nin devasa heykeli yapıldı! Arjantinli yıldız, kendisine hazırlanan sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadı - Son Dakika
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Messi'nin devasa heykeli yapıldı! Arjantinli yıldız, kendisine hazırlanan sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadı

28.03.2023 16:57

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu CONMEBOL, Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin için ödül gecesi organize etti. Messi için yapılan heykelin tanıtıldığı gecede yıldız oyuncuya "Futbolun Asası" takdim edildi.

Güney Amerika Futbol Federasyonu Conmebol, Arjantin takımına ödül verildi. Tüm takımın katıldığı gecede Lionel Messi için yapılan heykel tanıtıldı. Arjantinli star heykelin açılış anını merak içinde izledi.

Messi ölümsüzleşti! Kendisi için hazırlanan büyük sürprizi şaşkınlıkla izledi

"FUTBOLUN ASASI" TAKDİM EDİLDİ

Conmebol Başkanı Alejandro Gomez, Lionel Messi'ye 'Futbol'un Asası'nı verdi. Gomez, "Güney Amerika adına, bugün size dünya futbolunun liderliğini ve komutasını veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Messi ölümsüzleşti! Kendisi için hazırlanan büyük sürprizi şaşkınlıkla izledi

"NE KADAR DEVAM EDECEĞİMİ BİLMİYORUM"

Heykel ve asa için teşekkür eden Messi, "Hayattaki en güzel şey futbol. Ne kadar devam edeceğimi bilmesem de kalan zamanımın tadını çıkartacağım" dedi.

YORUMLAR (1)
  • Erdinç Uzuner: Uzaylı Messi, kırdığı tarihi rekorlar inanılmaz, aynı gezegende yaşamak büyük şans, inşAllah ülkemize bir kez gelir. Cevap Yaz 2 6 Yayından Kaldır
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Devasa Messi heykeli görücüye çıktı! Kendisi için hazırlanan büyük sürprizi meraklı bakışlarla izledi Devasa Messi heykeli görücüye çıktı! Kendisi için hazırlanan büyük sürprizi meraklı bakışlarla izledi

Güney Amerika, Lionel Messi, Arjantin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Messi'nin devasa heykeli yapıldı! Arjantinli yıldız, kendisine hazırlanan sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Messi'nin devasa heykeli yapıldı! Arjantinli yıldız, kendisine hazırlanan sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadı - Son Dakika
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