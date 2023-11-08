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Mesut Özil'in babasından bomba itiraf: Almanya Milli Takımı için onu ikna ettim - Son Dakika

Mesut Özil'in babasından bomba itiraf: Almanya Milli Takımı için onu ikna ettim

Son Güncelleme: 08.11.2023 11:27

Bir dönem dünya futbolunun gelmiş en geçmiş en büyük yeteneklerinden biri olarak gösterilen Mesut Özil'in babası Mustafa Özil çarpıcı bir itirafta bulundu. Oğlunun, Türkiye için oynamak istediğini ancak onu Almanya Milli Takımı formasını giymeye ikna ettiğini belirten baba Özil, ''Mesut dedi ki: 'Benim kanım kırmızı'. Ona dedim ki: Hepimizin kanı kırmızı! Yine de onu Almanya için oynaması konusunda argümanlarla ikna ettim.'' dedi.

Kariyerini Başakşehir'de noktalayan Mesut Özil'in babası Mustafa Özil, Bild'e önemli açıklamalarda bulundu. Bild'e açıklamalarda bulunan baba Özil, oğlunu Almanya Milli Takımı'nda oynamaya kendi ikna ettiğini söyledi. Yıl

"TAMAMEN DOĞRU BİR KARARDI"

Mustafa Özil açıklamasında, "Bir menajer olarak her zaman bir vizyona sahip olmanız gerekir. Bir örnek: Alman milli takımı için oynama kararı. Ailemdeki neredeyse herkes Mesut'un Almanya için oynamasına karşıydı. Hatta onun ülkesine ihanet ettiğini bile söylediler. Mesut bana geldi, bu konu hakkında konuştuk ve onun şüphelerini anladım: O zamanlar sadece 18 yaşındaydı, genç bir delikanlıydı ve arkadaşları Türkiye için oynuyordu. Mesut dedi ki: 'Benim kanım kırmızı'. Ona dedim ki: Hepimizin kanı kırmızı! Yine de onu Almanya için oynaması konusunda argümanlarla ikna ettim. Bu en iyi karardı. Almanya için 2018'e kadar 92 uluslararası maç oynadı ve 2014'te dünya şampiyonu oldu. Bu bir futbolcu için en büyük onurdur, tamamen doğru bir karardı." dedi.

Mustafa Özil'in açıklamalarının tamamı şöyle:

"BÖYLE BİR VEDAYA NASIL İZİN VEREBİLİRSİNİZ?"

Mesut Özil'in vedasında menajerliğini Erkut Söğüt yapıyordu. Kendime soruyorum: Böyle bir vedaya nasıl izin verebilirsiniz? Bu asla olmamalıydı! Bir danışman olarak farklı davranmak zorundasınız çünkü oyuncunuza karşı bir sorumluluğunuz var. Ben olsam tüm gazetecileri canlı bir basın toplantısına davet eder ve bunu makul bir şekilde sonlandırırdım, Twitter üzerinden değil. Ne anlamı var ki?

Mesut Özil'in neden A Milli Takım'ı seçmediği ortaya çıktı! Babasından yılların tartışmasını bitirecek itiraf
Mustafa Özil

"WENGER TAKIMI MESUT İÇİN YENİDEN İNŞA ETMİŞTİ"

Mesut'un kariyeri 2018'e kadar harikaydı. O zamanın en pahalı Alman futbolcusu olarak 2013 yılında İngiltere'ye transfer oldu. Teknik Direktör Arsene Wenger takımı özellikle Mesut için yeniden inşa etmiş, oyun tarzını ona göre düzenlemişti. Madrid o zamana kadar hiçbir oyuncudan Mesut'tan kazandığı kadar para kazanmamıştı.

"DFB'DE YÖNETİCİ OLMASINI İSTİYORUM"

En büyük dileğim bir gün DFB (Almanya Futbol Federasyonu) için çalışması, örneğin takım yönetiminde ya da yabancı entegrasyonu gibi bir danışmanlık görevinde. Çünkü benim için Mesut 2018'de milli takımdan emekli olmasını bir kenara koyarsak başarılıydı.

Mesut Özil'in neden A Milli Takım'ı seçmediği ortaya çıktı! Babasından yılların tartışmasını bitirecek itiraf
Mesut Özil-İlkay Gündoğan

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Son Dakika Spor Mesut Özil'in babasından bomba itiraf: Almanya Milli Takımı için onu ikna ettim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mesut Özil'in babasından bomba itiraf: Almanya Milli Takımı için onu ikna ettim - Son Dakika
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