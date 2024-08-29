Mesut Özil\'in temizlediği caminin imamı konuştu: Bir dahaki sefere halıları yıkayacak

Spor

Dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil, futbolu bıraktıktan sonra yardım işlerine daha fazla vakit ayırmaya başladı. Mesut Özil, Üsküdar'da cami temizledi.

TEMİZLİK VİDEOSU VİRAL OLDU

Mesut Özil'in geçtiğimiz günlerde Üsküdar bulunan Şemsi Ahmed Paşa Camii'nde yaptığı temizlik videoya alındı. Yayınlanan video kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

"BİR DAHAKİ SEFERE HALILARI YIKAYACAK"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Şemsi Ahmed Paşa Camii imamı, "Dünya basınında söz bulmuş bir insanın camimizin hizmetkarlığını talep etmesi hak tarafından dünyada ve ukbada saadet ve selamete vesile edileceği gibi izleyenler ve bizler tarafından da takdire şayan bulunmuştur" dedi. Caminin imamı Özil'in 'Hocam biz halı yıkama makinası getirerek bir dahaki seferde de halıları yıkayacağız' dediğini de dile getirdi.