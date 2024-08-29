Mesut Özil'in temizlediği caminin imamı konuştu: Bir dahaki sefere halıları yıkayacak - Son Dakika
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Spor

Mesut Özil'in temizlediği caminin imamı konuştu: Bir dahaki sefere halıları yıkayacak

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Eski futbolcu Mesut Özil, futbolu bıraktıktan sonra yardım işlerine daha fazla vakit ayırmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Üsküdar'da bulunan Şemsi Ahmed Paşa Camii'nde temizlik yapan Özil, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan cami imamı, Mesut Özil'in temizlik talebini memnuniyetle karşıladıklarını ve bir dahaki sefere halıları yıkayacaklarını söyledi.

29.08.2024 14:48
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Dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil, futbolu bıraktıktan sonra yardım işlerine daha fazla vakit ayırmaya başladı. Mesut Özil, Üsküdar'da cami temizledi.

TEMİZLİK VİDEOSU VİRAL OLDU

Mesut Özil'in geçtiğimiz günlerde Üsküdar bulunan Şemsi Ahmed Paşa Camii'nde yaptığı temizlik videoya alındı. Yayınlanan video kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

"BİR DAHAKİ SEFERE HALILARI YIKAYACAK"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Şemsi Ahmed Paşa Camii imamı, "Dünya basınında söz bulmuş bir insanın camimizin hizmetkarlığını talep etmesi hak tarafından dünyada ve ukbada saadet ve selamete vesile edileceği gibi izleyenler ve bizler tarafından da takdire şayan bulunmuştur" dedi. Caminin imamı Özil'in 'Hocam biz halı yıkama makinası getirerek bir dahaki seferde de halıları yıkayacağız' dediğini de dile getirdi.

Mesut Özil\'in temizlediği caminin imamı konuştu: Bir dahaki sefere halıları yıkayacak

Mesut Özil, Ahmed Paşa, Üsküdar, Spor, Cami, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mesut Özil'in temizlediği caminin imamı konuştu: Bir dahaki sefere halıları yıkayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • servet esen: aynı tavrıda cem evlerinide bekliyoruz bakalım yapacakmı 10 38 Yanıtla
  • selçuk çelik: maaşallah.çok Güzel çok Hayırlı sevap bir iş. 38 2 Yanıtla
  • Cesur Aslan: Allahım akıl fikir ver 11 27 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Şemsi Ahmet Paşa Camii zaten güzeldi Mesut Özil ile daha da güzel oldu. Allah doğru yoldan ayırtmasın seni Mesut Özil. 32 5 Yanıtla
  • Dursun aydın: Rabbim bizede nasip etsin inşallah 32 2 Yanıtla
  • Nurrahman Kocak: Helal olsun bazilari gibi show yapmak icin cekip sosyal medyayada koymamis Allah razi olsun 29 3 Yanıtla
  • Mirac Gülaç: ya tamamda günlerdir gündemde düşmedi. temizleyebilir ne var bunda. 7 12 Yanıtla
  • Necmettin YİĞİT: Allah razı olsun 12 2 Yanıtla
  • Cruel Runeblue: Karısıda oturdukları villanın reklamını yapıyo boy boy.. maşallah 1 1 Yanıtla
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