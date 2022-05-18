Mesut Özil, kadro dışı bırakıldığı Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Resmi açıklama menajerinden geldi - Son Dakika
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Mesut Özil, kadro dışı bırakıldığı Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Resmi açıklama menajerinden geldi

18.05.2022 20:21

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan başarılı futbolcu Mesut Özil'in takımdaki geleceğine dair menajeri Erkut Söğüt açıklamalar yaptı. Yıldız futbolcunun sarı-lacivertlilerde kalacağını söyleyen Söğüt, "Mesut Fenerbahçe'ye gelmek istedi ve şu anda Fenerbahçe'de. Mesut 2 sene daha Fenerbahçe'de top oynayacak." dedi.

Büyük umutlarla Fenerbahçe'ye gelen ancak bu sezon ortaya koyduğu performansla hayal kırıklığı yaratan Mesut Özil, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılmıştı. Yıldız futbolcunun sezon sonu takımdan ayrılacağı konuşulurken, menajeri Erkut Söğüt basında çıkan iddiaları yalanladı.

"MESUT, FENERBAHÇE'Yİ TERCİH ETTİ"

Erkut Söğüt, Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında yaptığı açıklamada Mesut Özil'in durumuna ilişkin, "Herhangi bir değişiklik yok. Meksika'daki bir kulüpte hissesi var. Ama hiçbir şekilde Mesut'un oraya futbolcu olarak gitme gibi bir düşüncesi yok. MLS için de aynı şey geçerli. Daha önce adı orayla geçmişti. Ama Mesut orayı tercih etmeyip, Fenerbahçe'yi tercih etti. Şu anda da düşüncesi değişmedi." ifadelerini kullandı.

"2 SENE DAHA FENERBAHÇE'DE TOP OYNAYACAK"

Yıldız futbolcunun 2 yıl daha sözleşmesinin olduğunu belirten Söğüt, "Daha önce MLS'ten birkaç tane takım istemişti. Mesut Fenerbahçe'ye gelmek istedi ve şu anda Fenerbahçe'de. Mesut 2 sene daha Fenerbahçe'de top oynayacak. İki taraf arasında yapılan bir anlaşmadır. İki taraf da sözleşmeye saygı duyacaktır. Mesut Fenerbahçe'ye uzun vadeli olarak geldi. Biz bu sözleşmeyi 1 sene için yapmadık. Şu anki durum tabii ki kimsenin istemediği bir durum. Önümüzdeki sezon Mesut'un Fenerbahçe ile devam edeceğini düşünüyorum.

"MESUT TAKIMA KATILACAKTIR"

Mesut Özil'in bir proje olduğunu belirten Söğüt ayrıca, "Fenerbahçe, Mesut'un uzun vadeli bir projesiydi. Mesut bir olay yaşandığı için bir yerden gidecek bir futbolcu değil. İradesi Fenerbahçe'de kalmaktan yana. Hazırlık kampı başladığında takıma katılmak için her şeyi yapacaktır. Benim şüphem yok, Mesut takıma katılacaktır." şeklinde konuştu.

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İsmail Kartal, Mesut Özil, Fenerbahçe, Söğüt, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mesut Özil, kadro dışı bırakıldığı Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Resmi açıklama menajerinden geldi - Son Dakika


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