Mesut Özil Karagümrük maçında bir ilki yaşadı

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Karagümrük'le karşılaşıyor. Sarı-lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçta dengeyi Mesut Özil'in golüyle sağlarken, yıldız futbolcu kariyer rekorunu kırdı.
Mücadelede sarı-lacivertliler lehine kazanılan penaltı vuruşunda Mesut Özil, topun başına geçti ve ağları buldu. Ligde daha önce Gaziantep FK ve Beşiktaş maçlarında da fileleri sarsan tecrübeli futbolcu, böylece kariyerinde ilk kez arka arkaya 3 lig maçında gol atma başarısı gösterdi.
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