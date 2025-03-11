Metin Can Çelikcan'a Tebrik - Son Dakika
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Metin Can Çelikcan'a Tebrik

Metin Can Çelikcan\'a Tebrik

Urla İlçe Eğitim Müdürü, milli takıma seçilen 13 yaşındaki tekvandocu Metin Can'ı tebrik etti.

11.03.2025 16:32
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Urla İlçe Eğitim Müdürü Murat Çevik, Milli Takım seçmelerine katılma hakkı kazanan 13 yaşındaki tekvandocu Metin Can Çelikcan'ı makamında ağırlayarak tebrik etti.

Antalya'da düzenlenen 12. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda kategorisinde bronz madalya ve Milli Takım seçmelerine katılma hakkı kazanan EGİAD Ortaokul öğrencisi Metin Can Çelikcan (13), İzmir'de düzenlenen taekwondo müsabakasında yıldızlar kategorisinde İzmir ikincisi oldu. Girdiği iki turnuvadan da madalya ile dönen Çelikcan'ı Urla ilçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çevik makamında kabul etti. Çevik, "Başarısıyla gurur duyduğumuz öğrencimizi, emeği geçen idareci ve öğretmenlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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