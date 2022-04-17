MHK'de istifa eden Ferhat Gündoğdu'nun yerine Sabri Çelik başkan oldu - Son Dakika
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MHK'de istifa eden Ferhat Gündoğdu'nun yerine Sabri Çelik başkan oldu

17.04.2022 16:39

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifasının ardından koltuk hemen doldu. Sabri Çelik geçici bir süreliğine MHK'nin yeni başkanı oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in istifasının ardından MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu da istifa etti. Servet Yardımcı, seçimlere kadar TFF Başkanı olarak görev yapacak. MHK'de de aynı sistem uygulanacak.

GEÇİCİ GÖREV

MHK'nin eski başkanı Sabri Çelik, 2 aylığına başkan olacak. Çelik, daha önce 3 aylığına bu görevi yapmıştı. Ferhat Gündoğdu döneminde kızağa çekilen 13 hakemin göreve dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu.

SABRİ ÇELİK KİMDİR?

Sabri Çelik, 1959 yılında İstanbul'da doğmuştur. Uzun yıllar 1. ligde hakemlik görevi yapmasının ardından yaşı dolayısıyla aktif hakemlik görevini bıraktı. Asıl mesleği öğretmenliktir. Sabri Çelik, 2004 yılında Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür. Birçok kez de UEFA adına maçlarda gözlemcilik yapmıştır. Yusuf Namoğlu'nun 13 Şubat 2019 tarihindeki istifasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu başkanı Yıldırım Demirören tarafından Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı (MHK) görevine Sabri Çelik getirildi. 4 Temmuz 2019 tarihinde Nihat Özdemir başkanlığında toplanan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu. Merkez Hakem Kurulu başkanı olarak Zekeriya Alp'i görevlendirdiğini açıkladı.

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Nihat Özdemir'in ardından MHK Başkanı da görevi bıraktı Nihat Özdemir'in ardından MHK Başkanı da görevi bıraktı

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Son Dakika Spor MHK'de istifa eden Ferhat Gündoğdu'nun yerine Sabri Çelik başkan oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHK'de istifa eden Ferhat Gündoğdu'nun yerine Sabri Çelik başkan oldu - Son Dakika
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