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Miguel Cardoso 2. golünü attı - Son Dakika

Miguel Cardoso 2. golünü attı

13.02.2022 18:24
Miguel Cardoso 2. golünü attı

Yukatel Kayserispor'un Portekizli oyuncusu Miguel Filipe Cardoso, bu sezon ligdeki ikinci golünü attı.

Yukatel Kayserispor'un Portekizli oyuncusu Miguel Filipe Cardoso, bu sezon ligdeki ikinci golünü attı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ligin 25. haftasında deplasmanda oynadığı Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Kayserispor'un golünü Miguel Cardoso kaydetti. Galatasaray maçına sahaya on birde çıkan Miguel Cardoso karşılaşmanın 68. dakikasında Lionel Carole'nin asistinde topu ağlara gönderen Cardoso gol sonrası büyük sevinç yaşadı. Sarı kırmızılı forma ile bu sezon ilk golünü ilk yarısında oynanan Kasımpaşa maçında atan Cardoso, ikinci golünü ise Galatasaray'a attı.

Miguel Cardoso 90+4.dakikada yerini İlhan Parlak'a bıraktı. - KAYSERİ

Miguel Cardoso 2. golünü attı
Miguel Cardoso 2. golünü attı
Miguel Cardoso 2. golünü attı

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Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Kayserispor, Miguel, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Miguel Cardoso 2. golünü attı - Son Dakika Spor


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