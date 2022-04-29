Miha Zajc: Harika bir performans, harika bir galibiyet oldu - Son Dakika
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Miha Zajc: Harika bir performans, harika bir galibiyet oldu

29.04.2022 23:55
Miha Zajc: Harika bir performans, harika bir galibiyet oldu

Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc, "Takım olarak iyi performans ortaya koyduğumuzu düşünüyorum.

Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc, "Takım olarak iyi performans ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Takım içerisinde herkes en iyisini gösterdi. Üst üste 7'nci galibiyet. Harika bir performans, harika bir galibiyet oldu" dedi. Zajc, haftaya oynanacak olan Beşiktaş derbisiyle ilgili ise zor bir maç olduğunu ve en iyisini sergilemek için sahada olacaklarını belirtti.

Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında Fenerbahçe, evinde Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc açıklamalarda bulundu. Kendileri için harika bir maç olduğuna değinen Zajc, "Takım olarak iyi performans ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Takım içerisinde herkes en iyisini gösterdi. İlk yarı attığımız gol dışında, 1-2 gol daha fazla atabilirdik. Netice itibarıyla maçı kazandık. Maçın son dakika penaltı pozisyonu beraber biraz acı çektiğimiz zamanlar da oldu ama netice olarak 3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Üst üste 7'nci galibiyet. Harika bir performans, harika bir galibiyet oldu" diye konuştu.

Maçta attığı golle ilgili ise Zajc, "Bu tip vuruşları antrenmanlarda çok fazla çalışıyoruz. Maça çıktığımız zaman da bunları en iyi şekilde sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Kolay bir pozisyon değildi. Gol atabildiğim için oldukça mutluyum. Gol de doğru bir anda geldi" açıklamasında bulundu.En iyi sezonunu geçirdiğini belirten Zajc, bu rekordan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Bunu Fenerbahçe'de başarabildiğim için de ayrıca mutluyum. Bu takımın da oynamak gerçekten keyif alıyorum. Umuyorum önümüzde oynayacağımız maçlarda daha fazla gol atabilirim. En önemlisi takım olarak iyi bir performans ortaya koymak. Ligin sonuna kadar oynayacağımız maçlardan galibiyette ayrılmak istiyorum, hedefimiz bu yönde" ifadelerini kullandı.Gelecek hafta deplasmanda oynayacakları Beşiktaş derbisi hakkında ise Miha Zajc şunları söyledi:

"Zor bir maç olacak. Derbiler her zaman zordur. Beşiktaş da iyi bir takım. Bizler de aynı şekilde iyi hazırlanmamız gerekiyor. Sıkı bir şekilde çalışarak önümüzdeki haftayı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. En iyisini sergilemek için sahada olacağız."

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Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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