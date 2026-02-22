Milano-Cortina 2026'da 8 Branşta Madalyalar Dağıtıldı - Son Dakika
Milano-Cortina 2026'da 8 Branşta Madalyalar Dağıtıldı

22.02.2026 01:46
2026 Kış Olimpiyatları'nda biatlon, bobsled, kayaklı koşu ve diğer branşlarda madalyalar sahiplerini buldu.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 8 branşta madalyalar sahiplerini buldu.

İtalya'daki oyunların 15. gününde biatlon, bobsled, kayaklı koşu, curling, serbest stil kayak, buz hokeyi, dağ kayağı ve sürat pateni branşlarında 11 madalya mücadelesi yapıldı.

Biatlon kadınlar 12,5 kilometre toplu çıkış kategorisinde Fransız Oceane Michelon, 37 dakika 18.1 saniyelik derecesiyle altın madalyaya ulaştı. Bu kategoride bir diğer Fransız Julia Simon gümüş, Çek Tereza Vobornikova bronz madalya elde etti.

Laura Nolte ve Deborah Levi'nin yarıştığı Almanya, kadınlar ikili bobsled kategorisinde 3.48.46'lık süresiyle birinci olarak üst üste ikinci olimpiyat altın madalyasını aldı. Bir diğer Almanya ekibi gümüş, ABD ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Norveçli Johannes Hoesflot Klaebo, 2.06.44.8'lik derecesiyle kayaklı koşu erkekler 50 kilometre toplu çıkış klasik yarışını kazanarak kış oyunları tarihinde bir organizasyonda 6 altın madalya elde eden ilk sporcu oldu. Klaebo, kış olimpiyatlarının en çok altın madalya kazanan (11) sporcusu rekorunu da geliştirdi. Bu kategoride Norveçli sporcular Martin Loewstroem Nyenget gümüş, Emil Iversen bronz madalya aldı.

Serbest stil kayakta iki kategoride madalya yarışları yapıldı. Erkekler kayak krosta İtalyan Simone Deromedis altın, bir diğer İtalyan Federico Tomasoni gümüş, İsviçreli Alex Fiva bronz madalyaya uzandı. Karışık takım aerials kategorisinde Kaila Kuhn, Connor Curran ve Christopher Lillis'in yarıştığı ABD, 325,35 puanla altın madalya elde etti. Bu dalda İsviçre gümüş, Çin bronz madalyayı boynuna taktı.

Curling erkekler final maçında Büyük Britanya ile karşılaşan Kanada, 9-6 galip gelerek altın madalya aldı. Curling kadınlar üçüncülük maçında da Kanada, ABD'yi 10-7 mağlup ederek oyunları branşta bronz madalyayla bitirdi.

Dağ kayağı karışık bayrak kategorisinde altın madalya, 26.57.44'lük zamanıyla Emily Harrop ve Thibault Anselmet'nin yer aldığı Fransa'nın oldu. Bu kategoride İsviçre gümüş, İspanya bronz madalya kazandı.

Sürat pateni kadınlar ve erkekler toplu çıkış kategorisinde altın madalyalar, Hollanda'ya gitti. Kadınlar yarışında bitiş çizgisini önde geçen Marijke Groenewoud, kariyerinin ilk olimpiyat altın madalyasını kazandı. Kanadalı Ivanie Blondin gümüş, ABD'li Mia Manganello bronz madalyanın sahibi oldu. Erkeklerde ise Jorrit Bergsma, altın madalyayı boynuna taktı. Kariyerinin 5. olimpiyat madalyasını alan 40 yaşındaki Bergsma, sürat pateninde altın madalya kazanan en yaşlı sporcu oldu. Danimarkalı Viktor Hald Thorup gümüş, İtalyan Andrea Giovannini bronz madalyaya uzandı.

Günün son madalyası, buz hokeyi erkeklerde verildi. Üçüncülük maçında Slovakya'yı 6-1 yenen Finlandiya, bronz madalyayla günü tamamladı.

Öte yandan serbest stil kayak kadınlar halfpipe final yarışları, hava koşulları nedeniyle bugüne ertelendi.

Kaynak: AA

24 saat son dakika haber yayını
