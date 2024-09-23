Milano Derbisi: Milan 2-1 Kazandı

SERIE A'nın beşinci haftası Milano derbisine sahne oldu.
Milan maça; Maignan - E. Royal, Gabbia, Tomori, Hernández - Pulisic, Fofana, Reijnders, Leão - Morata, Abraham ilk 11' ile çıkarken,
Inter ilk 11'i; Sommer - Pavard, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco - Thuram, L. Martínez'den oluştu. Maça ilk 11'de başlayan Türkiye A Milli Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu 63'üncü dakikada yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı.
Milan'ın 2-1 kazandığı maçın golleri; 10. Dk Pulisic, 27 Dk. Dimarco ve 89. Dk Gabbia'dan geldi.
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