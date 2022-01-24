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Milas Belediyespor, voleybol maçından mağlup ayrıldı - Son Dakika

Milas Belediyespor, voleybol maçından mağlup ayrıldı

24.01.2022 15:02
Milas Belediyespor, voleybol maçından mağlup ayrıldı

Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Milas Belediyespor, Baş Antrenör Hüseyin Düzceler ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Mehmet Akif Gürgen ile çıktığı ilk karşılaşmada 1-3 yenildi.

Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Milas Belediyespor, Baş Antrenör Hüseyin Düzceler ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Mehmet Akif Gürgen ile çıktığı ilk karşılaşmada 1-3 yenildi.

23 Ocak Pazar günü saat 16.00'da Milas Belediyesi Atatürk Spor Salonu'nda ligin birinci sırasında yer alan Alanya Belediyespor ile karşılaşan Milas ekibi, ilk seti 25-22 alırken diğer setleri 23-25, 14-25 ve 23-25 kaybetti. Milas Belediyespor, ligin 15'inci haftasında 30 Ocak 2022 Pazar günü saat 13.00'te Konya Karatay Kongre Küçük Salonu'nda ligin 6'ncı sırasında Konya Büyükşehir Belediyesi deplasmanında galibiyet için mücadele edecek. - MUĞLA

Milas Belediyespor, voleybol maçından mağlup ayrıldı

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Milas Belediyesi, voleybol, Pazar, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Milas Belediyespor, voleybol maçından mağlup ayrıldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Milas Belediyespor, voleybol maçından mağlup ayrıldı - Son Dakika
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