Millet Bahçesinde sabah sporu - Son Dakika
Üye Girişi

Millet Bahçesinde sabah sporu

22.06.2022 10:21
Millet Bahçesinde sabah sporu

Düzce Belediyesi Spor Akademisi, kentin merkezinde yeşillikler arasında uzman antrenörlerin eşliğinde vatandaşlara spor yapma imkanı sunuyor.

Düzce Belediyesi Spor Akademisi, kentin merkezinde yeşillikler arasında uzman antrenörlerin eşliğinde vatandaşlara spor yapma imkanı sunuyor. Millet Bahçesinde Pazartesi Çarşamba ve Cuma günleri devam eden spor aktiviteleri ile vatandaşlar güne zinde başlıyor.

'Spor Şehri Düzce' sloganıyla şehirde spor aktivitelerinin geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan Düzce Belediyesi, Spor Akademisi yeni projesini hayata geçirdi. Geçtiğimiz yıl 29 Ekim'de açılan ve Düzcelilerin en uğrak noktalarından biri olan Millet Bahçesinde ücretsiz spor yapma imkanı sunan Spor Akademisi, haftanın üç günü Düzceliler ile sporu buluşturuyor.

Millet Kıraathanesi yanında yeşillerin içinde uzman antrenörlerin eşliğinde Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri sabah 10.00'da başlayan step-aerobik ücretsiz olarak yaptırılacak. Düzcelilerin sağlıklı yaşama adım atması ve sporunu hayatlarının rutinleri arasına almak isteyen Düzce Belediyesi Spor Akademisi antrenörleri, tüm Düzcelileri Millet Bahçesindeki ücretsiz sabah sporuna bekliyor. - DÜZCE

YORUMLAR
500
Okuma yazma bilmeyen kalmayacak Okuma yazma bilmeyen kalmayacak Bir kursla hayatları değişti Bir kursla hayatları değişti
Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Düzce, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Millet Bahçesinde sabah sporu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:14 Ünlü İtalyan gazeteci yazdı: Galatasaray, Atletico Madrid ve Arsenal'de oynayan Torreira ile ilgileniyor
10:11 Dominik'te yolcu uçağı alevler içinde havalimanına indi! Çok sayıda yaralı hastaneye kaldırıldı
09:56 Annesinin ölmeden önceki fotoğraf isteğini geri çeviren Ahmet Selçuk İlkan: Bu acıyı hep yaşadım
09:55 Bademcik ameliyatı olan Brezilyalı eski güzellik kraliçesi aşırı kan kaybından hayatını kaybetti
09:38 Marmaris'te çıkan orman yangınında acı gerçek hava aydınlanınca ortaya çıktı! Koca orman kül oldu
09:35 Behzat Ç. geri dönüyor! Hayranlarının merakla beklediği "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi" dizisinin ilk tanıtım videosu yayınlandı
09:28 Süper Lig'in en ünlü teknik adamları sezona "boşta" olarak başlıyor
09:26 Oyuncu Şükran Ovalı, mayolu pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı! Ünlülerden yorum yağdı
01:13 Marmaris'teki yangının çıkış nedeni araştırılıyor! Sabotaj ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi
01:09 Belediye Başkanı Oktay, Marmaris'teki yangınla ilgili son durumu paylaştı: Zor bir gece bizi bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 10:28:42. #1.12#
SON DAKİKA: Millet Bahçesinde sabah sporu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement