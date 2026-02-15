Milli Atıcılar Bulgaristan'da 3 Madalya Kazandı

Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Gençler Havalı Silahlar Şampiyonası sona erdi.

Milli atıcılar, Burgaz kentinde 21 yaş altı kategorisinde gerçekleştirilen organizasyonu 3 madalyayla tamamladı.

Kadınlar havalı tüfek soloda Avrupa rekorunu egale eden Elif Berfin Altun, altın madalyanın sahibi oldu. Milli atıcı Elif Berfin ayrıca havalı tüfek kategorisinde bronz madalya elde etti.

Erkekler havalı tabanca kategorisinde ise Fahrettin Can Er, Ataberk Kaymakoğlu ve Ahmet Oğuz Sayar'dan oluşan milli takım, gümüş madalya aldı.

Tüfek trio kadınlar kategorisinde Elif Berfin Altun, Elif Gülcan Doludizgin ve Elife Eda Çınar, sıralama müsabakasında attıkları toplam 629.7 puanla Avrupa rekorunu kırdı.

Türkiye, Burgaz kentinde geçen hafta yapılan Avrupa 16 ve 18 Yaş Altı Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 4 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 9 madalya kazanmıştı.

Milliler, böylece Bulgaristan'daki Avrupa şampiyonalarında 3 farklı yaş kategorisinde toplam 12 madalya elde etti.