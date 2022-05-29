Milli atlet Dilek Koçak, 800 metrede Türkiye rekorunu yeniden kırdı - Son Dakika
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Milli atlet Dilek Koçak, 800 metrede Türkiye rekorunu yeniden kırdı

29.05.2022 12:12
Milli atlet Dilek Koçak, 800 metrede Türkiye rekorunu yeniden kırdı

Milli atlet Dilek Koçak, Bursa'da düzenlenen Olimpik Deneme Yarışması'nda 800 metrede yaptığı 2.04.35'lik derecesiyle 18 Yaş Altı Türkiye rekorunu iki hafta sonra yeniden kırdı.

Milli atlet Dilek Koçak, Bursa'da düzenlenen Olimpik Deneme Yarışması'nda 800 metrede yaptığı 2.04.35'lik derecesiyle 18 Yaş Altı Türkiye rekorunu iki hafta sonra yeniden kırdı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mersin'de 15 Mayıs'ta 800 metrede 2.06.95'lik derecesiyle kadınlar Türkiye 18 yaş altı rekorunu 15 yıl sonra yenileyen Erzurumlu atlet Dilek, Bursa'da iki hafta içindeki ikinci rekorunu yaptı.

Dilek, olimpik deneme müsabakasında 2.04.35'lik derecesiyle eski rekorunu geliştirmeyi başardı.

Genç atlet, bir kez daha Türkiye rekorunu kırarken, kendi yaş grubunda Avrupa listesinde birinciliğe, dünya listesinde ise üçüncülüğe çıktı.

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Kaynak: AA

Atletizm, Türkiye, Bursa, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli atlet Dilek Koçak, 800 metrede Türkiye rekorunu yeniden kırdı - Son Dakika


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