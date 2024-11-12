Milli Atlet Elif Eyüp'ün Başarı Hikayesi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Milli Atlet Elif Eyüp'ün Başarı Hikayesi

Elif Eyüp, Aşkale'de kız çocuklarını spora kazandırarak Türkiye şampiyonları yetiştiriyor.

12.11.2024 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da eski milli atlet olan beden eğitimi öğretmeni Elif Eyüp'ün Aşkale ilçesinde aileleri ikna edip spora kazandırdığı kızlar, başarıdan başarıya koşuyor.

Aşkale Koçak İlkokulu-Ortaokulunda ücretli olarak beden eğitimi öğretmenliği yapan ve 800 metrede Türkiye şampiyonluğu bulunan eski milli atlet Elif Eyüp, 5 yıl önce geçirdiği sakatlık sonucu atletizm sporunu bırakmak zorunda kaldı.

Yaklaşık 4 yıl önce göreve başladığı ilçedeki okullarda tarama yapıp yetenekli çocukları keşfeden Eyüp, özellikle kız çocuklarının atletizmle ilgilenmesini istemeyen velilerle görüşmeler yaptı. Görüşmeler sonucu ailelerini ikna ettiği kız çocuklarının atletizme başlamasına vesile olan Eyüp, 20 erkek ve 20 kız öğrencisiyle okulun spor salonunda belirli günlerde antrenman yapıyor.

Öğretmenleri gibi milli sporcu olmayı hedefliyorlar

Siirt'te 2023'te gerçekleştirilen kros yarışlarında Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra 2024'ün şubat ayında Bursa'da düzenlenen atletizm yarışmalarında 300 ve 600 metrede Türkiye 3'üncüsü olan öğrenciler, öğretmenleri gibi milli sporcu olmayı hedefliyor.

Öğretmen Elif Eyüp, AA muhabirine, 4 yıl önce keşfettiği yetenekli çocuklarla okulda ve salonda antrenman yaptıklarını, öğrencilerini yarışlara hazırladığını söyledi.

Çocuklarla il düzeyinde yarışlara katıldıklarını ifade eden Eyüp, şöyle konuştu:

"Çocuklarla ilde dereceler yaparak bölgelere, bölgeden de derece yaparak Türkiye şampiyonlukları elde ettik. Bugüne kadar 200'den fazla sporcu yetiştirdim. Hedefimiz Türkiye şampiyonluğu, sonraki süreçte milli takıma sporcu yetiştirebilmek. Türkiye şampiyonu olan üçüzlerim var. Şu an profesyonel anlamda 15-20 arasında yetiştirdiğim sporcum var."

"Aileleri tek tek evlerinde ziyaret ettim"

Eyüp, ilk zamanlarda özellikle kız çocuklarının ailelerinde atletizme yönelik ön yargı olduğunu dile getirdi.

Zamanla ön yargıları aştıklarını anlatan Eyüp, "Yetenekli çocukları ailelerini evlerinde ziyaret ettim. Ailelerin gönlünü yaparak, ikna ederek çocukları spora kazandırdım. Önceden kız çocuklarının atletizme yönelmesine tepki vardı, şimdi daha çok kızımız spora geliyor. Aileleri okula ve çalıştığımız salonlara davet ettim. Aileler antrenmanları gelip izliyor. " diye konuştu.

Öğrenci velisi çiftçi Mithat Acar ise Elif öğretmene desteğinden dolayı teşekkür ederek, "Bizim yapamadığımızı çocuklarımızın yaptığını görünce çok mutlu oluyoruz. Okula ve antrenmana gelmesi için tarımsal işlere bile kızımı götürmedim. Kızımla gurur duyuyorum." dedi.

Öğrencilerden Ecenur Acar da Elif öğretmen sayesinde tanıştığı atletizmde başarılar elde ettiğini, öğretmeni gibi milli sporcu olmayı hedeflediğini kaydetti.

Velilerden Çiğdem Özhan ise Elif öğretmen sayesinde iki kızının spora kazandırıldığını belirterek, her zaman çocuklarına destek vereceğini söyledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Atletizm, Türkiye, erzurum, Aşkale, Eğitim, Eyüp, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli Atlet Elif Eyüp'ün Başarı Hikayesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:32 Bahçeli’den ’’Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz’’ diye soran gazeteciye tepki Bahçeli'den ''Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz?'' diye soran gazeteciye tepki
11:27 Bahçeli: Terör örgütü PKK için son yaklaşmıştır Bahçeli: Terör örgütü PKK için son yaklaşmıştır
11:07 Galatasaraylılar duymasın, Fenerbahçe’den Napoli’ye Osimhen telefonu Galatasaraylılar duymasın, Fenerbahçe'den Napoli'ye Osimhen telefonu
10:48 Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu
10:26 Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti
16:16 Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama
16:10 Mehmet Ali Erbil, yasa dışı bahis operasyonunda tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi Mehmet Ali Erbil, yasa dışı bahis operasyonunda tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
16:07 Yolda yürürken otobüs çarptı Hiçbir şey olmamış gibi kalkıp meyhaneye gitti Yolda yürürken otobüs çarptı! Hiçbir şey olmamış gibi kalkıp meyhaneye gitti
16:04 Simge’den Icardi’ye aşk dedikodularını haklı çıkartacak gönderme Simge'den Icardi'ye aşk dedikodularını haklı çıkartacak gönderme
15:46 Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye belli oldu Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye belli oldu
15:26 Bakan Tekin duyurdu: Af geliyor Bakan Tekin duyurdu: Af geliyor
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İslam ülkelerine İsrail tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam ülkelerine İsrail tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 12:01:03. #1.11#
SON DAKİKA: Milli Atlet Elif Eyüp'ün Başarı Hikayesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.