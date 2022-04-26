Milli atlet Meryem Bekmez, 20 kilometre yürüyüşte Türkiye rekoru kırdı - Son Dakika
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Milli atlet Meryem Bekmez, 20 kilometre yürüyüşte Türkiye rekoru kırdı

26.04.2022 15:43
Milli atlet Meryem Bekmez, 20 kilometre yürüyüşte Türkiye rekoru kırdı

Milli atlet Meryem Bekmez, Mersin'de düzenlenen 20 kilometre Yürüyüş Olimpik Deneme Yarışması'nda 1.33.52.90'lık derecesiyle Türkiye rekoru kırdı.

Milli atlet Meryem Bekmez, Mersin'de düzenlenen 20 kilometre Yürüyüş Olimpik Deneme Yarışması'nda 1.33.52.90'lık derecesiyle Türkiye rekoru kırdı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Meryem, bu derecesiyle Yeliz Ay tarafından 1999'da İzmir'de kırılan 23 yaş altı ile Semiha Mutlu Özdemir tarafından 2011'de Ankara'da kırılan büyükler Türkiye rekorlarının yeni sahibi oldu.

Meryem, yarışmada ara geçiş zamanı olan 21.54.2 derecesiyle 5 bin metre, 45.49.52 derecesiyle de 10 bin metre 23 yaş altı rekorlarını da kırdı.

20 yaş altı erkekler kategorisinde yarışan Mazlum Demir, 1987'de Hakan Çalışkan'ın elde ettiği 1.32.02'lik dereceden daha iyi bir zaman olan 1.29.58.06'yla 20 kilometre yürüyüşte en iyi derecenin sahibi oldu.

20 yaş altı kadınlar kategorisinde Şükran Ayaz, ilk defa yarışılan 20 kilometre yürüyüşte 1.54.24.17'yle en iyi dereceyi elde etti.

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Meryem Bekmez, Türkiye, Mersin, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli atlet Meryem Bekmez, 20 kilometre yürüyüşte Türkiye rekoru kırdı - Son Dakika


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