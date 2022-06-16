Milli atletler, 75. Büyükler Balkan Atletizm Şampiyonası için Romanya'ya gitti

Milli atletler, Romanya 'da yapılacak 75. Büyükler Balkan Atletizm Şampiyonası için bu ülkeye gitti.

Kaynak: AA

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