Milli atletler, 75. Büyükler Balkan Atletizm Şampiyonası için Romanya'ya gitti - Son Dakika
Üye Girişi

Milli atletler, 75. Büyükler Balkan Atletizm Şampiyonası için Romanya'ya gitti

16.06.2022 12:54
Milli atletler, 75. Büyükler Balkan Atletizm Şampiyonası için Romanya'ya gitti

Milli atletler, Romanya'da yapılacak 75. Büyükler Balkan Atletizm Şampiyonası için bu ülkeye gitti.

Milli atletler, Romanya'da yapılacak 75. Büyükler Balkan Atletizm Şampiyonası için bu ülkeye gitti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 75. Büyükler Balkan Atletizm Şampiyonası hafta sonu Craiova kentinde gerçekleştirilecek.

Şampiyonada mücadele edecek milli sporcular şunları:

Erkekler: Abdurrahman Gediklioğlu, Alperen Karahan, Ayetullah Aslanhan, Batuhan Çakır, Emre Göktürk, Enes Çankaya, Ertan Özkan, Halil Yılmazer, Hilal Yego, Kayhan Özer, Kubilay Ençü, Mikdat Sevler, Muammer Demir, Oğuz Akgül, Oğuzhan Kaya, Osman Can Özdeveci, Ömer Amaçtan, Ömer Şahin, Özgür Beydemir, Özkan Baltacı, Ramazan Barbaros, Salih Teksöz, Sezgin Ataç, Yavuz Can, Yiğitcan Hekimoğlu.

Kadınlar: Aysel Yılmaz, Buse Savaşkan, Buse Arıkazan, Büşra Yıldırım, Deniz Yaylacı, Ekaterina Guliyev, Emine Hatun Mechaal, Esra Türkmen, Ezgi Öz, Fatma Arık, Gizem Akgöz, Melike Malkoç, Nevin İnce, Nurten Mermer, Ruken Tek, Semra Türk, Simay Özçiftçi, Şevval Özdoğan, Şilan Ayyıldız, Tuğba Toptaş, Tuğba Danışmaz, Yayla Günen, Zülha Armutçu.

YORUMLAR
500
Aydınlı genç sporculardan 3 madalya Aydınlı genç sporculardan 3 madalya Vali Öksüz, başarılı sporcuları ağırladı Vali Öksüz, başarılı sporcuları ağırladı
Kaynak: AA

Atletizm, Türkiye, Romanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli atletler, 75. Büyükler Balkan Atletizm Şampiyonası için Romanya'ya gitti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:51 Erzurum'da besicilik yapan adam, ahırda boğa saldırısına uğrayıp hayatını kaybetti
12:49 Türkiye'nin en ölümcül yılanı olan engerek yılanı Muğla'da bir evin yatağında çıktı
12:46 Viyana Belediye Başkanı'nın Erdoğan'la çektirdiği fotoğraf Avusturya'da krize neden oldu: Biz Türk kolonisi miyiz?
12:18 Fenomen Duygu Özaslan'ın gelinliğinin altına giydiği 17 bin TL'lik ayakkabı gündem oldu
12:16 Ailesine kızıp evi ateşe verdi! Feci olayda 8 kişi hayatını kaybetti
12:11 Resmen açıklandı! MHP Diyarbakır il teşkilatı kapatıldı
12:08 700 yıllık mezarı kazan bilim insanları, 200 milyona yakın insanın ölümüne sebep olan kara vebanın kaynağını buldu
11:51 Pençe- Kilit Operasyonu'nda hain saldırı! Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik şehit düştü
11:43 Sığınmacı kampı savaş alanına döndü! Kahramanmaraş Valiliği'nden ilk açıklama yapıldı
11:41 Döviz alım satım işlemlerinde kimlik şartı tutar sınırı 2 bin dolar artarak 5 bin dolara yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 13:01:47. #1.11#
SON DAKİKA: Milli atletler, 75. Büyükler Balkan Atletizm Şampiyonası için Romanya'ya gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement