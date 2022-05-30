Millî dağ bisikletçisi Kızılcahamam'da altın madalya kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

Millî dağ bisikletçisi Kızılcahamam'da altın madalya kazandı

30.05.2022 10:11
Millî dağ bisikletçisi Kızılcahamam'da altın madalya kazandı

Eskişehirli milli dağ bisikleti sporcusu Eda Konuk, Kızılcahamam MTB Cup yarışında kategorisinde birinci olarak altın madalya kazandı.

Eskişehirli milli dağ bisikleti sporcusu Eda Konuk, Kızılcahamam MTB Cup yarışında kategorisinde birinci olarak altın madalya kazandı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen yarışa toplamda 154 sporcu katıldı. Sporcular yaş gruplarına göre 12 farklı kategoride pedal çevirdi. Yarışmaya Eskişehir'den katılan milli dağ bisikleti sporcusu Eda Konuk, Büyük Bayan kategorisinde parkuru birinci sırada tamamlayarak altın madalya kazandı. Müsabakada Eda Konuk'un kardeşi Gökay Konuk ise Master Erkek +35 kategorisinde beşinci oldu. - ESKİŞEHİR

Millî dağ bisikletçisi Kızılcahamam'da altın madalya kazandı
Millî dağ bisikletçisi Kızılcahamam'da altın madalya kazandı
Millî dağ bisikletçisi Kızılcahamam'da altın madalya kazandı
Millî dağ bisikletçisi Kızılcahamam'da altın madalya kazandı
Millî dağ bisikletçisi Kızılcahamam'da altın madalya kazandı

YORUMLAR
500
Sincanlı kadınlar Kızılcahamam'ı gezdi Sincanlı kadınlar Kızılcahamam'ı gezdi Milli halterci Şaziye Erdoğan, ikinci şampiyonluğun mutluluğunu yaşıyor Milli halterci Şaziye Erdoğan, ikinci şampiyonluğun mutluluğunu yaşıyor
Kaynak: İHA

Altın Madalya, Kızılcahamam, Ankara, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Millî dağ bisikletçisi Kızılcahamam'da altın madalya kazandı - Son Dakika


Son Dakika
15:00 İngiliz gazetesi The Guardian İmamoğlu'nu yazdı: Erdoğan'ın rakibi mi olacak yoksa 1 Haziran'da siyasetten men mi edilecek?
14:58 Rezidansta işkence gören kadın eski sevgilisinden şikayetçi olmadı
14:54 Konseri iptal edilen Melek Mosso'dan sonra Funda Arar ve Derya Uluğ'da geri çekilmişti! Sahne alacak isimler belli oldu
14:44 İran'da dini nikahlı eşinden boşanıp İstanbul'a gelen adam, eski eşinin akrabaları tarafından silahlı saldırıya uğradı
14:43 Gözyaşları içinde kulübüne veda eden Marcelo için Fenerbahçe harekete geçti
14:41 Türkiye'de ilk kez 100 milyonda bir görülen PLS 3 hastalığının ameliyatı yapıldı
14:31 RTÜK'ten yayında bardak fırlatan Selçuk Tepeli'ye ceza
14:24 Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'a yönelik, "yurt dışına para aktarıyor, kaçacak" iddialarına RTÜK para cezası verdi! Karara CHP'den sert tepki geldi
14:24 3600 ek gösterge düzenlemesinde sona gelindi
14:16 Trabzonspor ile Anthony Nwakaeme arasında anlaşma sağlanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 15:14:28. #1.12#
SON DAKİKA: Millî dağ bisikletçisi Kızılcahamam'da altın madalya kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement