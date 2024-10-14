Milli Eskrimcilerden Madalya Başarısı

Spor

Milli eskrimciler, Macaristan ve Slovakya'da düzenlenen 17 yaş altı eskrim turnuvalarında takım halinde bir gümüş, bir bronz madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Yıldızlar 17 Yaş Altı Circuit Turnuvası'nda mücadele eden Duru Ayşe Özgönül, Ece Öztürk, İrem Güner ve Irmak Şenoğlu'dan kurulu yıldız kadınlar kılıç takımı, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Slovakya'nın Samorin kentinde ise yıldızlar takım müsabakalarında mücadele eden Alara Atmaca, Damla Erolcay, Elvin Gülışık ile Ada Küfeciler'den oluşan kadın flöre takımı bronz madalya elde etti.