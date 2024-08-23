Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu Marmaris Kaymakamı\'nı ziyaret etti

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2024 Paris Olimpiyat Oyunlarında kadınlar 68 kiloda Türkiye'yi temsil eden ve bronz madalya kazanan milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti. Çavuşoğlu, kendisi ve geriden gelenler için güreş sporunda büyük destekleri olan ve "O bizim kanaat önderimiz" dediği Kaymakam Kaya'ya olan minnettarlığını dile getirdi.

Buse Tosun Çavuşoğlu, daha önce Yalova Kaymakamlığı yaptığı dönemde ilçede kadın güreş sporunu başlatan ve kendisine büyük katkılar sağlayan Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı ziyaret etmeden dönmediğini belirtti. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ise, "Milli sporcumuzu Marmaris'te ağırlamaktan onur duyuyoruz" diyerek başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Marmaris Kaymakamı Kaya daha önce dünya şampiyonu ve Avrupa şampiyonu olan milli sporcu Çavuşoğlu'na yarım altınlardan oluşan bir kolye hediye ederek, "Toplum olarak başarılı olan sporcuları ödüllendirmek bizlerin de görevi, kendilerine bizlere yaşattıkları gururdan dolayı ne söylesek ne hediye etsek boş" dedi. Milli sporcuya Kaymakam Kaya'yı ziyaretlerinde İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Cem Tuncel'de eşlik ederek başarı dileklerinde bulundu.

"Olimpiyat madalyası hepimizin hayaliydi"

Milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu ve aynı zamanda eşi olan antrenörü Serkan Çavuşoğlu ile Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, olimpiyat madalyası hayalini yıllardır taşıdıklarını ifade ederek "Hem Buse Çavuşoğlu'nun hem de bizlerin hayaliydi. Bu sene Paris 2024 Olimpiyatları'nda bu hayali gerçekleştirmiş olduk. Bu mutluluğu yaşatan değerli sporcumuza teşekkür ediyorum. Marmaris Kaymakamlığı olarak da ona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyorum. Bize daha çok onur yaşatacak ve daha çok sporcu yetişmesine vesile olacaklar" sözlerini kaydetti.

Kaymakam Kaya, ayrıca Marmaris'te sporu desteklemeye devam ettiklerini vurgulayarak, gençlerin başarılı olabilmesi için her türlü fiziki eksikliği gidermeye çalıştıklarını belirtti. Kaya, "Kapalı spor salonlarımızın, gençlik merkezlerimizin inşaatı devam ediyor. Yakında su sporları merkezimizin inşaatına da başlayacağız. Gençlerimizden madalya bekliyoruz" dedi.

Buse Tosun Çavuşoğlu ise Marmaris ziyaretinin kendisi için çok özel olduğunu ifade etti. Çavuşoğlu, "Marmaris'te Kaymakamımız Nurullah Kaya'yı ziyaret ettim. Yalova'da güreş hayatımda bana dokunan isim Nurullah Kaya'ydı. Bugün madalyanın bir parçası olarak onu ziyarete geldim. Çok mutluyum ve gururluyum" değerlendirmesinde bulundu.

Olimpiyatlarda Türkiye adına tarihimizde ikinci kez bronz madalya kazanmanın gururunu yaşayan Çavuşoğlu, gelecekteki hedeflerinden de bahsederek, "Şu an koleksiyonumda bir altın madalya eksik. Olimpiyat şampiyonluğu için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuşarak dinlenmenin ardından yeni hedefler için yola çıkacaklarını belirtti.

Milli sporcumuz Buse Tosun Çavuşoğlu tatilini Marmaris'te tamamladığını ve dinlenerek enerji topladıktan sonra yeni hedefler için yola çıkacağını belirtti. - MUĞLA