Yasemin Adar Yiğit, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na altın madalya hedefiyle hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yasemin Adar Yiğit, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na altın madalya hedefiyle hazırlanıyor

Yasemin Adar Yiğit, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları\'na altın madalya hedefiyle hazırlanıyor

Dünya ve avrupa şampiyonlukları sahibi milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na altın madalya hedefiyle hazırlanıyor. Yiğit, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için çok çalıştıklarını ve takım olarak çok iyi durumda olduklarını belirtti. Paris'e kadın güreş branşında 5 sporcuyla gidecek olan milli güreşçi, olimpiyatlarda altın madalya alarak İstiklal Marşı'nı okutmak istediğini söyledi. Kadın güreş milli takımının teknik direktörü Efraim Kahraman ise Yasemin Adar Yiğit'in tarih yazmasını beklediklerini ifade etti.

21.05.2024 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya ve avrupa şampiyonlukları sahibi milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na altın madalya hedefiyle hazırlanıyor.

Ay-yıldızlı sporcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için Bakü'de rakiplerini yenerek kota aldığını anımsattı.

Takım olarak çok iyi durumda olduklarını, çok çalışarak Türkiye'yi olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil edeceklerini ifade eden Yiğit, "Biz 11 ay kamptayız ve çok fedakarlık yapıyoruz. Bayramlarda, düğünlerde, cenazelerde sevdiklerimizle bir araya gelemiyoruz. Hep kamptayız, ailelerimizden, eşlerimizden uzaktayız. Teknik heyetimiz de aynı şekilde. Ülkemizi her zaman en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz. Çok güzel bir amaç, hedef ve yol var." dedi.

Artık güreşte kadınların da çok başarılı sonuçlar aldığının altını çizen Yiğit, Paris'e bu branşta 5 kadın sporcuyla gideceklerini aktardı.

Her zaman hayallerinin peşinden giderek büyük başarılar kazandığını dile getiren milli sporcu, şunları kaydetti:

"Güreşe ilk başladığımda kadınların bu sporu yapamayacağını söyleyenler oldu. Ben onlara hiçbir zaman inanmadım ve hayallerimin peşinden gittim. Çok şükür ben ve arkadaşlarım şampiyonluklar kazandık. Artık takımımız çok kuvvetli. Evin Demirhan, Zeynep Yetgil, Nesrin Baş, Buse Tosun ve ben olimpiyatlarda ülkemizi temsil edeceğiz. Koleksiyonumda sadece olimpiyat altın madalyası eksik kaldı, diğer bütün altın madalyaları elde ettim. Şimdiki hedefim ise olimpiyatlarda altın madalya alarak İstiklal Marşı'mızı okutmak."

"Başarımız bize inanmayanları mahcup etmek üzere kuruldu"

Yiğit, Türkiye'de ilkleri yaşayan kadın olarak gençlere en iyi şekilde rol model olduğuna inandığını vurguladı.

Rol model olmanın verdiği gururun altını çizen Yiğit, "Genç kızlarımıza yol göstermeye çalışıyorum. Kızlarımız güzel başarılar kazanıyor. Bana sosyal medyadan, 'Abla senin gibi olmak istiyorum.' diye mesaj atıyorlar. Onlara iyi bir şekilde örnek olabiliyorsam ne mutlu bana." diye konuştu.

Kahraman: "Yasemin'in tarih yazmasını bekliyoruz"

Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efraim Kahraman, hazırlıklarını çok sıkı sürdürdüklerini belirtti.

Hedeflerinde olimpiyat şampiyonluğu olduğunu anlatan Kahraman, "Beş kadın güreşçiyle olimpiyatlara katılarak yine bir tarih yazdık. Çok mutluyuz, hedefimiz çok büyük. Hedefimiz olimpiyat şampiyonu çıkarmak. İnşallah bunu başaracağız. Yasemin'in koleksiyonunda sadece olimpiyat şampiyonluğu eksik. Paris'te onu da ekleyerek Yasemin'in tarih yazmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Yasemin Adar Yiğit, Efraim Kahraman, Türkiye, Paris, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yasemin Adar Yiğit, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na altın madalya hedefiyle hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:57 Meme kanserini yenen Esma Esad’a lösemi teşhisi konuldu Meme kanserini yenen Esma Esad'a lösemi teşhisi konuldu
11:19 Bahçeli, Reisi’nin ölümüyle ilgili iki ülkeyi işaret etti Bahçeli, Reisi'nin ölümüyle ilgili iki ülkeyi işaret etti
10:33 Maliye’den vergi kaçıran 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza Maliye'den vergi kaçıran 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza
09:46 İbrahim Reisi’nin cenaze töreninden ilk görüntüler İzdiham yaşandı İbrahim Reisi'nin cenaze töreninden ilk görüntüler! İzdiham yaşandı
09:23 İran, Reisi için düşman bellediği ülkeden yardım istemiş İran, Reisi için düşman bellediği ülkeden yardım istemiş
11:17 Arkadaşların borç tartışması cinayetle bitti Kız arkadaşına tokat atılınca kurşun yağdırdı Arkadaşların borç tartışması cinayetle bitti! Kız arkadaşına tokat atılınca kurşun yağdırdı
11:06 Schengen vize ücretlerine yüzde 12 zam Schengen vize ücretlerine yüzde 12 zam
11:04 Ne Fener ne Beşiktaş Suudi Arabistan takımı Jose Mourinho’yu bitiriyor Ne Fener ne Beşiktaş! Suudi Arabistan takımı Jose Mourinho'yu bitiriyor
10:54 Pelin Akil ile Anıl Altan çifti boşanıyor mu İlk ağızdan yalanlama geldi Pelin Akil ile Anıl Altan çifti boşanıyor mu? İlk ağızdan yalanlama geldi
10:23 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde stad müdürüne saldıran 5 kişi hakkında işlem başlatıldı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde stad müdürüne saldıran 5 kişi hakkında işlem başlatıldı
10:03 İran halkı Reisi’yi son yolculuğuna uğurluyor Cenazede tüyleri diken diken eden ağıt İran halkı Reisi'yi son yolculuğuna uğurluyor! Cenazede tüyleri diken diken eden ağıt
09:42 17 yaşındaki rapçi silahla oyun oynarken kendisini vurdu 17 yaşındaki rapçi silahla oyun oynarken kendisini vurdu
09:23 Reisi’nin öldüğü helikopter kazasıyla ilgili yanıt bekleyen 2 soru Reisi'nin öldüğü helikopter kazasıyla ilgili yanıt bekleyen 2 soru
09:16 Ayhan Bora Kaplan davası müştekisinden çarpıcı iddia: Sinan Ateş, silah kaçakçılığını bildiği için öldürüldü Ayhan Bora Kaplan davası müştekisinden çarpıcı iddia: Sinan Ateş, silah kaçakçılığını bildiği için öldürüldü
09:13 Hak mahrumiyeti olan Ali Koç’un RAMS Park’a nasıl geldiği ortaya çıktı Hak mahrumiyeti olan Ali Koç'un RAMS Park'a nasıl geldiği ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 12:59:14. #1.11#
SON DAKİKA: Yasemin Adar Yiğit, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na altın madalya hedefiyle hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement