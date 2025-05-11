Milli Judocular, Avrupa Kupası'nda Başarılar Elde Etti

Milli judocular, Gürcistan'da düzenlenen Avrupa Kupası'nda 2 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Avrupa Judo Kupası, Gürcistan'ın Gori şehrinde gerçekleştirildi.

Milli sporcular, 10 madalya elde ederek 15 ülkenin katıldığı organizasyonu 3. sırada tamamladı.

Turnuvada 52 kiloda Gülkader Şentürk ile 70 kiloda Eda Karademir altın madalya kazanırken, 63 kiloda Özlem Yıldız, 70 kiloda Sümeyye Kaya, 73 kiloda Ejder Toktay ve +78 kiloda Hatice Vandemir gümüş madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda 60 kiloda Emirhan Karahan, 63 kiloda Ezgi Karademir, +78 kiloda Kübranur Esir ve 90 kiloda Ömer Aydın da kürsünün üçüncü basamağına çıkma başarısı gösterdi.