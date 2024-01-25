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Milli satranççı Ediz Gürel, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Milli satranççı Ediz Gürel, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Milli satranççı Ediz Gürel, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Ediz, 'Spor', 'Haber', 'Çevre-Yaşam', 'Gazze: Kanıt' ve 'Deprem: Umut' kategorilerindeki fotoğrafları oyladı. Oylamada Emin Sansar'ın 'Yumruk' fotoğrafına, Utku Uçrak'ın 'Hava manevrası' fotoğrafına, Tahsin Ceylan'ın 'Deniz anaları' fotoğrafına, Aytuğ Can Sencar'ın 'Depremin umudu' fotoğrafına ve Ali Jadallah'ın 'Son sığınak' adlı eserine oy verdi.

Milli satranççı Ediz Gürel, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
25.01.2024 - 10:38,
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Milli satranççı Ediz Gürel, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Ediz; "Spor", "Haber", "Çevre-Yaşam", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Uluslararası Usta (IM) ünvanlı 15 yaşındaki Ediz Gürel, "Spor" kategorisinde Emin Sansar'ın "Yumruk" fotoğrafına oy verdi.

Ediz, "Haber" kategorisinde Utku Uçrak'ın "Hava manevrası", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Tahsin Ceylan'ın "Deniz anaları" adlı karesini tercih etti.

"Deprem: Umut" kategorisinde oyunu Aytuğ Can Sencar'ın çektiği "Depremin umudu" fotoğrafından yana kullanan milli satranççı, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Son sığınak" adlı eserini seçti.

Kaynak: AA
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Deprem, Gazze, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli satranççı Ediz Gürel, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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