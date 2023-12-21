 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Milli sporcu Faik Dursun Öztürk, dünya şampiyonluğuna göz koydu - Son Dakika
Üye Girişi

Milli sporcu Faik Dursun Öztürk, dünya şampiyonluğuna göz koydu

Bocce branşında başarılar elde eden milli sporcu Faik Dursun Öztürk, dünya şampiyonluğunu hedefliyor. Öztürk, bocce antrenörlüğü yaparken öğrencilerini de başarılı bir şekilde yetiştiriyor.

Milli sporcu Faik Dursun Öztürk, dünya şampiyonluğuna göz koydu
21.12.2023 - 13:29,
Abone Ol

Bocce branşında çeşitli başarılar elde eden milli sporcu Faik Dursun Öztürk, gözünü dünya şampiyonluğuna çevirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünde bocce antrenörlüğü de yapan Öztürk, 2002'de tekvandoyla başladığı spor hayatına 14 yıl önce tanıştığı bocce ile devam ediyor.

Tekvandoda çok sayıda Türkiye dereceler elde eden, bocce branşında İslami Dayanışma Oyunları'nda ikincilik ve 1-4 Haziran'da Yunanistan'da gerçekleştirilen Uluslararası Petank Turnuvası'nda şampiyonluğu bulunan Öztürk, beden eğitimi öğretmeni olarak görev yaptığı Akyazı Paris Ortaokulu'nda öğrencilerini de bocce ile tanıştırdı.

Bir öğrencisi Türkiye üçüncüsü olan Öztürk, bir yandan altın madalya için öğrencilerini yetiştirirken diğer yandan hedeflediği dünya şampiyonluğuna hazırlanıyor.

Hedef dünya şampiyonluğu

Faik Dursun Öztürk, AA muhabirine, hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Görev yaptığı okulda öğrencileriyle iddialı bir takım kurduklarını belirten Öztürk, "Öğrencilerimle Türkiye şampiyonalarına, okul sporlarına katılıyoruz. Çeşitli başarılar da aldık. Türkiye Şampiyonası'nda Eren Altun öğrencimiz Türkiye 3'üncüsü oldu. İleriki sezonda da çalışmalarımıza devam ederek altın madalyayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Öztürk, gelecek yıl Fransa'da gerçekleştirilecek Bocce Volo Dünya Şampiyonası ile Yunanistan'da yapılacak Uluslararası Petank Turnuvası'na hazırlandığını dile getirerek, "Geçen sezon şampiyon olarak bitirdik maçları. Bu sene de iddialıyız. Takımımız çok güçlü. Hedefimiz yine Yunanistan'da şampiyon olarak turnuvaları kapatmak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Faik Dursun, Yunanistan, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli sporcu Faik Dursun Öztürk, dünya şampiyonluğuna göz koydu - Son Dakika


14:07
İran, İsrail'den istihbarat almak için özel eğitimli kadınları kullanmaya başladı İran, İsrail'den istihbarat almak için özel eğitimli kadınları kullanmaya başladı
13:57
Faiz yüzde 42,5'e yükseltildi Faiz yüzde 42,5'e yükseltildi
13:27
Pasaportu çalınan Melisa Aslı Pamuk, başrol olduğu filmin galasına katılamadı Pasaportu çalınan Melisa Aslı Pamuk, başrol olduğu filmin galasına katılamadı
13:19
Babacan: Dün 'adayımdır' dediğinize bugün 'korkak' derseniz güven oluşturamazsınız Babacan: Dün 'adayımdır' dediğinize bugün 'korkak' derseniz güven oluşturamazsınız
13:16
Beyaz fosfor bombasıyla vurdular! Lübnan'dan İsrail'e rest: Derhal durun, topraklarımızdan çekilin Beyaz fosfor bombasıyla vurdular! Lübnan'dan İsrail'e rest: Derhal durun, topraklarımızdan çekilin
13:16
Anayasa Mahkemesi, cezaevinde tutuklu bulunan Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı verdi Anayasa Mahkemesi, cezaevinde tutuklu bulunan Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı verdi
13:10
Valilik'ten Galatasaray'a müjde! Fenerbahçe derbisini 2079 taraftar deplasman tribününden izleyecek Valilik'ten Galatasaray'a müjde! Fenerbahçe derbisini 2079 taraftar deplasman tribününden izleyecek
12:49
Ölen karısıyla günlerce yaşadı! Polisler eve geldiğinde yaşlı kadının bedeninin yarısı yoktu Ölen karısıyla günlerce yaşadı! Polisler eve geldiğinde yaşlı kadının bedeninin yarısı yoktu

Son Dakika
13:57 Faiz yüzde 42,5'e yükseltildi
13:27 Pasaportu çalınan Melisa Aslı Pamuk, başrol olduğu filmin galasına katılamadı
13:16 Beyaz fosfor bombasıyla vurdular! Lübnan'dan İsrail'e rest: Derhal durun, topraklarımızdan çekilin
13:16 Anayasa Mahkemesi, cezaevinde tutuklu bulunan Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı verdi
13:19 Babacan: Dün 'adayımdır' dediğinize bugün 'korkak' derseniz güven oluşturamazsınız
13:10 Valilik'ten Galatasaray'a müjde! Fenerbahçe derbisini 2079 taraftar deplasman tribününden izleyecek
12:49 Ölen karısıyla günlerce yaşadı! Polisler eve geldiğinde yaşlı kadının bedeninin yarısı yoktu
12:40 Bakan Şimşek'ten milyonları heyecanlandıran sözler: Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz
12:34 Milli Savunma Bakanlığı'ndan ''TSK'da tarikat yapılanması var'' iddialarına yanıt
12:14 14 yaşındaki genç, babasının kafasını balta ile ezerek öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 14:26:18. #1.11#
SON DAKİKA: Milli sporcu Faik Dursun Öztürk, dünya şampiyonluğuna göz koydu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement