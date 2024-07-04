Milli Sporcu Kutsal Güneş Kurnaz, Gençler Dünya Şampiyonası'na Hazırlanıyor

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Yelkende çeşitli yaş kategorilerinde dünya ve Avrupa üçüncülüğü bulunan milli sporcu Kutsal Güneş Kurnaz, Gençler Dünya Şampiyonası'nda derecelerine yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kutsal Güneş Kurnaz, bu yıl Türkiye Yelken Federasyonunca düzenlenen yarışmalarda birinci olarak, İtalya'da 13-20 Temmuz'da gerçekleştirilecek Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Milli sporcu, AA muhabirine, madalyalarına yenilerini eklemek istediğini söyledi.

Gençler Dünya Şampiyonası'nda ülkesini temsil edeceği için mutlu olduğunu aktaran Kutsal Güneş, "Hedefim, orada en iyi şekilde mücadele edip İstiklal Marşı'mızı okutup bayrağımızı en yukarı çektirmek. Orada elimden gelenin fazlasını yaparak şampiyon olarak ülkeme dönmek istiyorum. Haftanın 6 günü yoğun şekilde çalışmalarımı sürdürdüm. Denizde 3 saatlik çalışmam oluyor. Bunun yanında kondisyon antrenmanlarımı da sürdürdüm. Yarışlara en iyi şekilde hazırlandım." diye konuştu.

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Antrenörü Berk Uzel de sporcularının Tekirdağ'a madalyayla döneceğine inandıklarını belirtti.

Gençler Dünya Şampiyonası'nın Kutsal Güneş için önemli bir tecrübe olacağını anlatan Uzel, "Uluslararası Yelken Federasyonu, bu yarışlara ülkelerin en iyi sporcularının katılmasına izin veriyor. Bu sene federasyonumuzun yaptığı seçme yarışlarında Kutsal birinci olarak Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Kutsal Güneş, geçen yıl ILCA 4 sınıfında dünya ve Avrupa üçüncüsü olarak kürsüye göz kırparak Türk bayrağını dalgalandırmıştı. İtalya'da da ILCA 6 sınıfında kürsüde olmak için mücadele edecek." ifadelerini kullandı.