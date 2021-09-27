Milli sporcu Mustafa Kılıçkaya, 2 Türkiye Şampiyonluğu bir de Türkiye 3'üncüğü elde etti

Şehit Demet Türkiye Dart Şampiyonasında Bilecikli Milli sporcu Mustafa Kılıçkaya, Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu tarafından organize edilen Şehit Demet Türkiye Dart Şampiyonası 1. Sıralama Turnuvası Ankara Atatürk Spor ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi. Turnuvada Bilecik'i temsilen katılan Milli sporcu Mustafa Kılıçkaya, turnuvanın ilk gününde Genç Erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu ve Büyük Erkekler kategorisinde ise Türkiye 3'üncü olarak tamamladı. Turnuvanın ikinci gününde ise yine Milli sporcu Mustafa Kılıçkaya Büyük Erkekler Türkiye Şampiyonu, diğer sporcu Onur Kuş ise; Büyük Erkekler Türkiye 3'üncü olarak tamamlayarak başarılı sonuçlara imza attılar. - BİLECİK