Milli Sporcular Bulgaristan Açık Badminton Turnuvası'nda 5 Altın Madalya Kazandı

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Milli sporcular, Uluslararası Bulgaristan Açık 17 Yaş Altı Badminton Turnuvası'nda 5'i altın, 15 madalya kazandı.

Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, 5'er altın, gümüş ve bronz madalyayla Pazarcık kentinde düzenlenen organizasyonun en başarılı takımı oldu.

Tek erkeklerde Mehmet Can Töremiş, tek kadınlarda Aleyna Korkut, çift erkeklerde Gökay Göl ile Mehmet Can Töremiş, çift kadınlarda Irmak Rana Yemişen ile Yağmur Tuana Yemişen, karışık çiftlerde de Gökay Göl ile Aleyna Korkut, şampiyonluğa ulaştı.