Milli Takımın Galibiyet Coşkusu Cadde ve Sokaklara Sığmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Milli Takımın Galibiyet Coşkusu Cadde ve Sokaklara Sığmadı

Geniş Video İzle

A Milli Futbol Takımı, Merih Demiral'ın 2 golü ile Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Galibiyetin coşkusu Sakarya ve Kocaeli'nde cadde ile sokaklara sığmadı.

03.07.2024 01:37  Güncelleme: 01:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli takımın galibiyet coşkusu cadde ve sokaklara sığmadı

SAKARYA - A Milli Futbol Takımı, Merih Demiral'ın 2 golü ile Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Galibiyetin coşkusu Sakarya ve Kocaeli'nde cadde ile sokaklara sığmadı.

Almanya'nın ev sahipliği yaptığı EURO 2024'te A Milli Futbol Takımı'nın maçları büyük heyecana sahne oluyor. Son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı'nın maçı için Sakarya Büyükşehir Belediyesi Adapazarı ilçesinde bulunan millet bahçesine dev bir ekran kurdu. Sakaryalı futbolseverler, daha önceki maçlarda olduğu gibi milli takım için yeniden millet bahçesinde tek yürek oldu. Kırmızı-beyaz formalar ile alanı dolduran ve bayrakları dalgalandıran Sakaryalılar, tezahüratlar eşliğinde coşkulu bir şekilde milli maçı takip etti. Maçın bitiş düdüğü çalmasının ardından Merih Demiral'in 2 golü ile gelen galibiyetin coşkusu Sakarya ve Kocaeli'nde sokaklara sığmadı. Meşaleler, sloganlar ve tezahüratlar eşliğinde araçlarıyla sokaklara akın eden vatandaşlar, galibiyeti büyük bir coşkuyla yaşadı. Kocaeli'de de Kent meydanında maçı izleyen binlerce taraftar, hakemin son düdüğü ile havalara uçtu. Vatandaşlar ardından şehir merkezinde galibiyet turu attı. Bayrak sallayan ve meşale yakan taraftarların coşkusuna 7'den 70'e herkes ortak oldu.

Kaynak: İHA

A Milli Futbol Takımı, Merih Demiral, Milli Takım, Avusturya, Kocaeli, Sakarya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli Takımın Galibiyet Coşkusu Cadde ve Sokaklara Sığmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:58 Vincenzo Montella’dan galibiyet yorumu: 2008 ruhunu yakaladık Vincenzo Montella'dan galibiyet yorumu: 2008 ruhunu yakaladık
00:21 Kurtarışlarıyla maça damga vurdu İşte Mert’in çeyrek finali getiren dokunuşu Kurtarışlarıyla maça damga vurdu! İşte Mert'in çeyrek finali getiren dokunuşu
23:35 Avusturya’yı 2-1 yenen Türkiye, EURO 2024’te çeyrek finalde Avusturya'yı 2-1 yenen Türkiye, EURO 2024'te çeyrek finalde
23:04 Yarım asır sonra bir ilk Milli yıldızlar turnuva tarihine geçti Yarım asır sonra bir ilk! Milli yıldızlar turnuva tarihine geçti
22:31 Milli futbolcularımızdan kötü haber Çeyrek finalde oynayamayacaklar Milli futbolcularımızdan kötü haber! Çeyrek finalde oynayamayacaklar
00:48 Merih Demiral’dan zafer sonrası ilk sözler: Ne Mutlu Türk’üm Diyene Merih Demiral'dan zafer sonrası ilk sözler: Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
00:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan A Millilerimize tebrik mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Millilerimize tebrik mesajı
23:41 CHP lideri Özel: Yönettiğimiz tüm belediyelerde Emekli Halk Kart uygulamasını başlatıyoruz CHP lideri Özel: Yönettiğimiz tüm belediyelerde Emekli Halk Kart uygulamasını başlatıyoruz
23:29 İBB Başkanı İmamoğlu, yerel seçimlerdeki rakibi Murat Kurum’u kutladı İBB Başkanı İmamoğlu, yerel seçimlerdeki rakibi Murat Kurum'u kutladı
22:49 Vali Gökmen Çiçek’in cesareti ve liderliği Kayseri’de huzuru sağladı Vali Gökmen Çiçek'in cesareti ve liderliği Kayseri'de huzuru sağladı
22:29 Esed rejimi güçleri Şam’daki bir köye kara saldırısı düzenledi Ölü ve yaralılar var Esed rejimi güçleri Şam'daki bir köye kara saldırısı düzenledi! Ölü ve yaralılar var
21:31 Antalya’da tüm eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı Antalya'da tüm eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı
20:51 Paylaşılan video başını yaktı Gazeteci Batuhan Çolak gözaltına alındı Paylaşılan video başını yaktı! Gazeteci Batuhan Çolak gözaltına alındı
20:49 Kayseri’deki provokatörleri kamyonla taşıyan şahıs suç makinesi çıktı Kayseri'deki provokatörleri kamyonla taşıyan şahıs suç makinesi çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 04:41:05. #1.11#
SON DAKİKA: Milli Takımın Galibiyet Coşkusu Cadde ve Sokaklara Sığmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement