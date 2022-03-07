Milli tenisçilerden çifte başarı - Son Dakika

Osmangazi Belediyespor'un milli tenisçisi Emir Vatansever ve Naz Albayrak, İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'na damga vurdu.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) tarafından Ankara'da düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Rakipleri karşısında üstün performans sergileyen Osmangazili raketler, kortta adeta göz doldurdu. Büyükler kategorisinde fırtına estiren Emir Vatansever birincilik, Naz Albayrak ise ikincilik kürsüsüne çıktı. Bunun yanı sıra Albayrak, başarılarına bir yenisini daha ekleyerek karışık çiftlerde altın madalya kazandı.

Sporcu ve antrenörlerini kutlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, genç yeteneklere Mayıs ayında Brezilya'da gerçekleşecek İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda başarılar diledi. - BURSA