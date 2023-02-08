Milli voleybolcu Emincan Kocabaş ve Mehmet Can Ağırbaş, depremde hayatını kaybetti - Son Dakika
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Milli voleybolcu Emincan Kocabaş ve Mehmet Can Ağırbaş, depremde hayatını kaybetti

08.02.2023 15:31

Kahramanmaraş merkezli 7,7 şiddetindeki depremde Malatya'da enkazın altında kalan Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin iki voleybolcusu Emincan Kocabaş ve Mehmet Can Ağırbaş hayatını kaybetti. İki voleybolcu bir dönem Ay-Yıldızlı formamızın başarısı için de ter dökmüştü.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 şiddetindeki depremde binlerce vatandaşımızı kaybederken, spor dünyası da ağır kayıplar veriyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin voleybolcuları Emincan Kocabaş ve Mehmet Can Ağırbaş, depremde yaşamını yitirdi. Malatya Kırçuval Hotel'in enkazında kalan milli voleybolcuların cansız bedenlerine ulaşıldı.

9 YIL GALATASARAY FORMASI GİYDİ

9 yıl Galatasaray alt yapısında oynayan Mehmet Can Ağırbaş, genç milli takımlarda da forma giymişti. 25 yaşındaki orta oyuncu, 2022-23 sezonunda Gebze Belediyesi'nden Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne transfer olmuştu.

EMİNCAN OLİMPİK SPORCUYDU

Emincan Kocabaş da, Mehmet Can gibi 25 yaşındaydı ve milli takım formasını giymişti. 1995 doğumlu orta oyuncu, Milli Takım ile 2013'teki İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele etmiş ve madalya kazanmıştı.

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Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş, Kocabaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli voleybolcu Emincan Kocabaş ve Mehmet Can Ağırbaş, depremde hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli voleybolcu Emincan Kocabaş ve Mehmet Can Ağırbaş, depremde hayatını kaybetti - Son Dakika
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