Milli voleybolcu Tuğba Şenoğlu, basketbol antrenörü Burhan İvegin ile dünyaevine girdi - Son Dakika
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Milli voleybolcu Tuğba Şenoğlu, basketbol antrenörü Burhan İvegin ile dünyaevine girdi

23.07.2022 11:03
Milli voleybolcu Tuğba Şenoğlu, basketbol antrenörü Burhan İvegin ile dünyaevine girdi

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncularından Tuğba Şenoğlu ve basketbol antrenörü Burhan İvegin, Adana'da gerçekleşen düğün töreniyle dünyaevine girdi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncularından Tuğba Şenoğlu ve basketbol antrenörü Burhan İvegin, Adana'da gerçekleşen düğün töreniyle dünyaevine girdi.

VakıfBank'tan Japonya Ligi ekiplerinden Kurobe'ye transfer olan Tuğba Şenoğlu, Türk kadın basketbolunun önemli isimlerinden Şaziye İvegin Üner ve Naile İvegin Çırak'ın kardeşi basketbol antrenörü Burhan İvegin ile Adapark'ta gerçekleşen düğün töreninde evlendi. Şaziye İvegin Üner ve Naile İvegin Çırak'ın da katıldığı düğün töreninde davetliler, doyasıya eğlendi.

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Kaynak: DHA

Tuğba Şenoğlu, basketbol, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli voleybolcu Tuğba Şenoğlu, basketbol antrenörü Burhan İvegin ile dünyaevine girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli voleybolcu Tuğba Şenoğlu, basketbol antrenörü Burhan İvegin ile dünyaevine girdi - Son Dakika
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