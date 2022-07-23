VakıfBank'tan Japonya Ligi ekiplerinden Kurobe'ye transfer olan Tuğba Şenoğlu, Türk kadın basketbolunun önemli isimlerinden Şaziye İvegin Üner ve Naile İvegin Çırak'ın kardeşi basketbol antrenörü Burhan İvegin ile Adapark'ta gerçekleşen düğün töreninde evlendi. Şaziye İvegin Üner ve Naile İvegin Çırak'ın da katıldığı düğün töreninde davetliler, doyasıya eğlendi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Milli voleybolcu Tuğba Şenoğlu, basketbol antrenörü Burhan İvegin ile dünyaevine girdi - Son Dakika

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