Milli yelkenciler Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Milli yelkenciler Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı

Milli yelkenciler Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları\'na kota aldı

Fenerbahçe Doğuş Yelken Spor Kulübü sporcuları Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu, Fransa'nın Hyeres kentinde düzenlenen tüm sınıflar olimpiyat eleme yarışlarında 470 karma sınıfında olimpiyat kotası alarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. Bu sayede Türkiye'nin yelken branşında mücadele edecek sporcu sayısı 8'e yükseldi.

26.04.2024 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli yelkenciler Deniz Çınar ile Lara Nalbantoğlu, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Doğuş Yelken Spor Kulübü sporcuları Çınar ve Nalbantoğlu, Fransa'nın Hyeres kentinde düzenlenen tüm sınıflar olimpiyat eleme yarışlarında 470 karma sınıfında olimpiyat kotası almayı başardı.

İki sporcunun daha kota almasıyla Türkiye'nin, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları'nda yelken branşında mücadele edecek sporcu sayısı 8'e yükseldi.

Kaynak: AA

Fenerbahçe Doğuş, Deniz Çınar, Fenerbahçe, Türkiye, Fransa, Paris, Çınar, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli yelkenciler Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:51 Salonu ayağa kaldıran sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu Salonu ayağa kaldıran sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu
14:59 ABD’deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa’ya da sıçradı Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
14:34 Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı
14:02 Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor
13:48 Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok’ta paylaştı Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok'ta paylaştı
16:55 Beşiktaş’ta 3 genç yıldız isimle sözleşme uzatıldı Beşiktaş'ta 3 genç yıldız isimle sözleşme uzatıldı
15:59 Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles’ın cenaze planları güncelleniyor Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles'ın cenaze planları güncelleniyor
15:09 Sevgilisi tarafından katledilen kadın, şarkıcı Yalın’ın kuzeni çıktı Sevgilisi tarafından katledilen kadın, şarkıcı Yalın'ın kuzeni çıktı
14:51 Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde düşüş Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde düşüş
14:18 İsraillilerin Ergin Ataman’ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı İsraillilerin Ergin Ataman'ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
13:22 Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 17:04:54. #1.11#
SON DAKİKA: Milli yelkenciler Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement