Milli yüzücüler Abu Dhabi'de mücadele edecek

Milli yüzücüler, 15'inci Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.

15'inci Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dhabi kentinde düzenlenecek. 16-21 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi; 8'i kadın, 9'u erkek toplam 17 milli yüzücü temsil edecek. Turkcell ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde başarılarla dolu bir dönemden geçen Türk yüzmesinin yıldızları, Etihad Arena'ki şampiyonada madalya mücadelesi verecek.

Aralarında 44 dünya şampiyonunun da yer aldığı Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 998 sporcu, altın madalyalara ulaşmak için havuza girecek. Şampiyonada Türkiye'yi, aralarında son Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Viktoria Zeynep Güneş'in de yer aldığı 8'i kadın, 9'u erkek toplam 17 kişilik sporcu kafilesi temsil edecek. 15. Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'na katılacak Türk kafilesinde şu yüzücüler yer alıyor: KADIN YÜZÜCÜLERViktoria Zeynep GüneşEkaterina AvramovaBeril BöceklerDeniz ErtanMerve TuncelDefne TaçyıldızNida Eliz ÜstündağSelen ÖzbilenERKEK YÜZÜCÜLERDoruk TekinBerke SakaEmre SakçıRasim Oğulcan GörEfe TuranBerkay Emre ÖğretirMetin AydınBaturalp Ünlü