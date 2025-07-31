Milliler Çeyrek Finalde Elendi

Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Bosna Hersek'e 3-0 yenildi.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre Macaristan'ın Györ kentinde düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlı ekip, 25-15, 25-17 ve 25-14'lük setlerle mağlup oldu.
Milliler, 5-8'incilik klasman maçında yarın saat 17.00'de Polonya ile karşılaşacak.
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