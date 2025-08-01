Milliler Portekiz'e Gitti

FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını başantrenör Kadir Mert Oktay yönetiminde tamamlayan 20 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı, Portekiz'in Matosinhos kentine doğru hareket etti.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlılar, 2-10 Ağustos tarihleri arasında Matosinhos'ta düzenlenecek turnuvada C Grubu'nda yer alacak. Milliler, Letonya, İsveç ve İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

Şampiyonada tüm karşılaşmalar FIBA YouTube kanalından naklen yayınlanacak.

Milli Takımın organizasyondaki maç programı şu şekilde:

2 Ağustos Cumartesi:

17.30 Türkiye – Letonya

3 Ağustos Pazar:

22.30 İzlanda – Türkiye

4 Ağustos Pazartesi:

17.30 İsveç – Türkiye

Ay-yıldızlı takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Ece Erginay, Elif İstanbulluoğlu, Işık Su Güven, Selin Tekin, Ceren Akpınar, İdil Yeniçulha, Nehir Ulufer, Yağmur Yılmaz, Aleyna Tokgöz, Azra Erçelik, Feray Laiç, Eslem Güler."