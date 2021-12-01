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Milyonlarca Fenerbahçelinin takımın başında görmek istediği hoca belli - Son Dakika

Milyonlarca Fenerbahçelinin takımın başında görmek istediği hoca belli

01.12.2021 21:41
Milyonlarca Fenerbahçelinin takımın başında görmek istediği hoca belli

Fenerbahçe'de kötü gidiş sonrası teknik direktör Vitor Pereira'yla yolların ayrılacağının iddia edilmesi sonrası Fatih Karagümrük'ün hocası Farioli ve Daum'un adı sarı-lacivertlilerle anılmaya başladı. Son gelişmeler üzerine paylaşımlarda bulunan taraftarlar, takımın başında Arthur Zico'yu görmek istediklerini belirttiler. Yapılan binlerce paylaşım sonrası Brezilyalı teknik direktör sosyal medyada gündemin zirvesine oturdu.

Avrupa Ligi'ne havlu atan Fenerbahçe, Süper Lig'de de lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde kaldı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira'nın takımdan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılırken yerine gelecek isim büyük merak konusu oldu.

ZICO'NUN ADI SOSYAL MEDYA GÜNDEMİNDE ZİRVEYE OTURDU

Fatih Karagümrük'e oynattığı pasa dayalı futbol anlayışıyla dikkatleri çeken teknik direktör Farioli'nin sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü olacağı iddia edildi. Bunun üzerine binlerce paylaşım yapan Fenerbahçe taraftarı, takımın başında eski hocaları Arthur Zico'yu görmek istediklerini belirtti. Yapılan yorumlar sonrası Brezilyalı teknik direktör sosyal medyada gündemin zirvesine oturdu.

Ne Farioli Ne Daum! Milyonlarca Fenerbahçelinin takımın başında görmek istediği hoca belli
Ne Farioli Ne Daum! Milyonlarca Fenerbahçelinin takımın başında görmek istediği hoca belli
Ne Farioli Ne Daum! Milyonlarca Fenerbahçelinin takımın başında görmek istediği hoca belli
Ne Farioli Ne Daum! Milyonlarca Fenerbahçelinin takımın başında görmek istediği hoca belli
Ne Farioli Ne Daum! Milyonlarca Fenerbahçelinin takımın başında görmek istediği hoca belli
Milyonlarca Fenerbahçelinin takımın başında görmek istediği hoca belli

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Arthur Zico, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milyonlarca Fenerbahçelinin takımın başında görmek istediği hoca belli - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Milyonlarca Fenerbahçelinin takımın başında görmek istediği hoca belli - Son Dakika
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