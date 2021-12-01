Milyonlarca Fenerbahçelinin takımın başında görmek istediği hoca belli

Fatih Karagümrük 'e oynattığı pasa dayalı futbol anlayışıyla dikkatleri çeken teknik direktör Farioli'nin sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü olacağı iddia edildi. Bunun üzerine binlerce paylaşım yapan Fenerbahçe taraftarı, takımın başında eski hocaları Arthur Zico 'yu görmek istediklerini belirtti. Yapılan yorumlar sonrası Brezilyalı teknik direktör sosyal medyada gündemin zirvesine oturdu.

Avrupa Ligi'ne havlu atan Fenerbahçe , Süper Lig'de de lider Trabzonspor 'un 12 puan gerisinde kaldı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira'nın takımdan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılırken yerine gelecek isim büyük merak konusu oldu.

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