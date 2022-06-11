Minik pehlivanlar güreşti - Son Dakika
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Minik pehlivanlar güreşti

11.06.2022 13:26
Minik pehlivanlar güreşti

Sivas'ta yapılan okullar arası küçükler güreş müsabakalarına 45 sporcu katılım sağladı.

Sivas'ta yapılan okullar arası küçükler güreş müsabakalarına 45 sporcu katılım sağladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Güreş İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta düzenlenen "Okullar arası küçükler serbest stil güreş müsabakaları" sona erdi.

Taha Akgül Spor Salonu'nda 12 okuldan 45 sporcunun katılımıyla düzenlenen güreş müsabakaları kıyasıya mücadeleye sahne oldu. 11-12 yaş öğrencilerin katıldığı güreş müsabakalarında, sporcular madalya kazanabilmek için ter döktü.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalya takdim edildi. Ödülleri Sivas Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Keskin takdim etti. - SİVAS

Minik pehlivanlar güreşti
Minik pehlivanlar güreşti
Minik pehlivanlar güreşti
Minik pehlivanlar güreşti

YORUMLAR
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Tekirdağ Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri başladı Tekirdağ Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri başladı Okul sporlarının şampiyonları, madalyalarını Vali Pehlivan'ın elinden aldı Okul sporlarının şampiyonları, madalyalarını Vali Pehlivan'ın elinden aldı
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Minik pehlivanlar güreşti - Son Dakika

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