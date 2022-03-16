Minik pehlivanlardan Kaymakam Yelek'e ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Minik pehlivanlardan Kaymakam Yelek'e ziyaret

16.03.2022 08:12
Minik pehlivanlardan Kaymakam Yelek'e ziyaret

BİTLİS (İHA) – Bitlis'te düzenlenen Serbest Stil Güreş Şampiyonasında birinci olan minik pehlivanlar, Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek'i makamında ziyaret etti.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'te düzenlenen Serbest Stil Güreş Şampiyonasında birinci olan minik pehlivanlar, Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek'i makamında ziyaret etti.

38 kilogramda Miraç Aydın, 41 kilogramda Umut Yılmaz, 44 kilogramda Taha Orhan, 48 kilogramda Mesut Aydın, 52 kilogramda İbrahim Derince, 57 kilogramda Muhammed Şah Çelik ve 48 kilogramda Seyit Güler, düzenlenen müsabakada birinci gelerek, 1-3 Nisan tarihlerinde Rize'de yapılacak olan Türkiye şampiyonası gruplarına katılmaya hak kazandı. Minik pehlivanlara madalya ve kupalarını veren Kaymakam Yelek, minik güreşçilerin küçük yaşlarda bu alışkanlığı kazanarak hem gelişimlerine olumlu katkı sağladıklarını hem de gösterdikleri başarılarla ailelerini, antrenörlerini ve kendilerini gururlandırdıklarını vurguladı. Kaymakam Yelek, "Sizleri yetiştiren ailelerinizi ve antrenörlerinizi de ayrıca tebrik ediyor, bundan sonraki spor ve eğitim yaşantınızda daha büyük başarılar elde etmenizi diliyorum" dedi. - BİTLİS

Minik pehlivanlardan Kaymakam Yelek'e ziyaret
Minik pehlivanlardan Kaymakam Yelek'e ziyaret

YORUMLAR
500
Hizan Kaymakamı İkbal, güreşçileri ağırladı Hizan Kaymakamı İkbal, güreşçileri ağırladı Rize'de Covid - 19 vaka sayıları düşmeye başladı Rize'de Covid - 19 vaka sayıları düşmeye başladı

Muhammed İkbal, Bitlis, Güreş, Rize, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Minik pehlivanlardan Kaymakam Yelek'e ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
08:09 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:03 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
07:46 Rusya-Ukrayna savaşının 21. günü: Çatışmalar da sürüyor, diplomasi de! Bugün altıncı müzakere yapılacak
04:27 Ukrayna lideri Zelenski: Bu savaş Rusya için yoksulluk ve utanç ile bitecek
06:32 ABD Senatosu, Putin'e savaş suçu soruşturması açılmasını öngören tasarıyı onayladı
03:56 Bir darbe de AB'den: AB, Rus milyarder Roman Abramovich'i yaptırım listesine ekledi
05:29 Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Rusya, liman kenti Odessa'yı bombaladı
06:53 16 Mart 2022 Çarşamba hava durumu nasıl olacak? Soğuk hava geri mi geliyor?
01:10 Benzine 1 lira 66 kuruş, motorine 93 kuruş indirim geldi
01:06 Putin'i teke tek dövüşe davet eden Elon Musk'a Kadirov'dan yanıt geldi: Çeçenistan'dan Elon yerine Elona olarak döneceksin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 08:18:33. #1.12#
SON DAKİKA: Minik pehlivanlardan Kaymakam Yelek'e ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement