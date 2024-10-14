Minik Zayn, TOSFED Micro Destek Kupası'nın Sahibi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Minik Zayn, TOSFED Micro Destek Kupası'nın Sahibi

Geniş Video İzle

Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn, Kocaeli'de TOSFED Micro Destek Kupası'nı kazandı, hedefi İngiltere.

14.10.2024 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- TOSFED Micro Destek Kupası'nı kazanan minik Zayn'ın hedefi İngiltere

BOM Karting Türkiye Karting Şampiyonası 5. Ayak Yarışları tamamlandı

TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu: "Güzel bir alt yapıyla Formula 1'e hazırlamak istiyoruz"

Takım Yöneticisi Murat Can Eğilmez: "TOSFED Micro Destek Kategori birincisi oldu"

KOCAELİ - MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. Ayak Yarışları'nda TOSFED Micro Destek Kupası'nı kazanan TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu'nun hedefi İngiltere'de düzenlenecek olan yarışlarda şampiyonluk kazanmak.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları başarıyla tamamlandı. Kocaeli'nin Körfez ilçesi TOSFED yarış pistinde düzenlenen yarışlarda, Borusan Otomotiv Motorsport Karting Takımı adına katılan 5 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, yaşadığı talihsiz kaza neticesinde yarışı ikinci sırada tamamladı. 5 ayrı kategoride 60 sporcunun mücadele ettiği yarışların genel klasmanda aldığı dereceler neticesinde minik Zayn, kendi kategorisindeki yarışların 5. ayağında TOSFED Micro Destek Kupası'nın sahibi oldu. Hedefini belirten minik Zayn, İngiltere'de düzenlenecek yarışlarda şampiyonluk kazanmak olduğunu söyledi. TOSFED Micro Destek Kupası'nı kazanan minik Zayn'ın babası TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, "Son yarışta bir kaza yaşadık ve en son sıraya kadar geriledi ama pes etmedi oradan gelerek 2'nciliği aldı. Zaten son yarışta ilk dörde girmesi yeterli oluyordu, genel klasman birinciliğini ilan ediyordu. Bugün ilk kez dört tekerde genel klasman birinciliğine ulaştı. Geçen hafta Türkiye Motosiklet Şampiyonası'nda şampiyon olmuştu, bugün kartingte oldu. Çok çalışıyoruz ve emek veriyoruz. Bu şekilde de karşılığını almak bizi mutlu ediyor. Türkiye şampiyonlarına böyle ilgi yoktu ve Zayn ile beraber artık insanları, motor sporlarını izlemeye gelmesine vesile oluyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Allah nasip ederse Borusan Otomotiv Motorsport takımıyla da önümüzdeki yıl için planlarımızı yaptık, Zayn'ı İngiltere'de yarıştırmaya başlayacağız. İnşallah, güzel bir alt yapıyla Formula 1'e hazırlamak istiyoruz. 12. ay itibariyle antrenmanlara başlıyoruz, İnşallah oradan da şampiyonluklarla geleceğiz. Borusan Otomotiv Motorsport takım yöneticilerine ve teknik ekibine de her zaman yanımızda oldukları için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Murat Can Eğilmez: "TOSFED Micro Destek Kategori birincisi oldu"

Takım Yöneticisi Murat Can Eğilmez, "2024 Türkiye Karting Şampiyonası aslında 7 ayak ve 21 yarıştan oluşuyor. Ama Zayn'ın katıldığı kategori TOSFED'in desteklediği Micro Destek Kategorisi olarak geçiyor. 5 ayaktan oluşuyor, bugün sonuna geldik. Zayn ilk başladığında burası onun için yeni bir pistti, öncesinde hep kendi pistlerinde çalışmıştı bu zamana kadar. BOM karting olarak birlikte inanılmaz bir zaman harcadık ve o da çok yetenekli kendisini çok geliştirdi. Çalışmalarımızın karşılığını bugün aldık ve sezonun birincisi oldu. TOSFED Micro Destek Kategori birincisi oldu. Ekip olarak çok mutluyuz. Zayn'ın yeteneğinin farkındayız. Önümüzdeki senelerde çok iyi yerlerde göreceğiz. Bence hep birlikte bir tarihe tanıklık ediyoruz" diye konuştu.

"İlerleyen zamanlarda uluslararası arenalara da açılacağız"

Efe Ayhan hakkında konuşan Eğilmez, "Türkiye Şampiyonası için son iki ayak kaldı. Efe Ayhan orada mücadele ediyor ve o da kendini çok geliştirdi. Kartinge kendisi geçen sene başlamıştı ve çok ileri bir seviyeye geldi. Onunda ileriye gideceğine inanıyoruz ve arkasındayız. Onunla da ilerleyen zamanlarda uluslararası arenalara açılmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Ayşe Çebi: "Çok önemli bir yarışım vardı fakat bileğim çatladığı için gidemiyorum"

Sezon değerlendirmesi yapan milli karting pilotu Ayşe Çebi, "BOM Karting'e katıldığım için çok mutluyum. Bu sene daha çok Avrupa'da yarışıyorum. Sezon açıkçası benim için çok iyi başlamadı ama takım değişikliği sonrası her şey yoluna girdi. Çok önemli bir yarışım vardı fakat geçtiğimiz hafta ki antrenmanlarda bileğim çatladığı için gidemeyeceğim. O yüzden yüksek ihtimalle bu sezonu kapatmış oldum. Yarışlara hazırlanmak için haftada iki gün okuldan sonra spora gidiyorum. Hafta sonu sürekli pistte oluyorum yarış haftası olduğunda da hafta ortasından itibaren gelmeye başlıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Kenan Sofuoğlu, Kocaeli, Türkiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Minik Zayn, TOSFED Micro Destek Kupası'nın Sahibi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:13 Kadını saçlarından tutarak zorla arabaya bindirmeye çalıştı Kadını saçlarından tutarak zorla arabaya bindirmeye çalıştı
10:41 Memura servis hizmeti devam edecek Memura servis hizmeti devam edecek
10:30 Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL’lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL'lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak
09:59 Hizbullah’ın öldürdüğünü iddia ettiği İsrail Genelkurmay Başkanı, Golani üssünü ziyaret etti Hizbullah'ın öldürdüğünü iddia ettiği İsrail Genelkurmay Başkanı, Golani üssünü ziyaret etti
07:15 Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfteci Yusuf’un depolarını kapattığı ortaya çıktı Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfteci Yusuf'un depolarını kapattığı ortaya çıktı
19:15 Samuel Eto’o’dan bir skandal hareket daha Samuel Eto'o'dan bir skandal hareket daha
18:56 Mauro Icardi’nin Galatasaray’daki geleceği için bomba iddia Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki geleceği için bomba iddia
18:47 Başakşehir’de 3 kişinin bıçaklandığı olayda korkunç şüphe Başakşehir'de 3 kişinin bıçaklandığı olayda korkunç şüphe
18:25 Fenerbahçe’den Galatasaray’a olay gönderme Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay gönderme
17:20 İsrail tanklarından BM üssüne baskın: 15 asker yaralandı İsrail tanklarından BM üssüne baskın: 15 asker yaralandı
17:13 FETÖ Elebaşı Gülen, Pensilvanya’daki yeni evinde görüntülendi: İşte son hali FETÖ Elebaşı Gülen, Pensilvanya'daki yeni evinde görüntülendi: İşte son hali
16:52 Teknik direktörünü yumrukladığı iddia edilen genç futbolcudan açıklama var Teknik direktörünü yumrukladığı iddia edilen genç futbolcudan açıklama var
16:37 Sur canisinin bilgisayarında her şeyi anlattığı video bulundu Sur canisinin bilgisayarında her şeyi anlattığı video bulundu
16:16 Fenerbahçe, Kadın Futbol Süper Ligi’nde Galatasaray’ı 2-0 yendi Fenerbahçe, Kadın Futbol Süper Ligi'nde Galatasaray'ı 2-0 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 11:50:49. #1.11#
SON DAKİKA: Minik Zayn, TOSFED Micro Destek Kupası'nın Sahibi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.